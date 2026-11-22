'আকভান'-বাধা কাটিয়ে আলোর জাদুতে সাজলো চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 22, 2026 at 9:00 PM IST
'আকভান' বিপর্যয় কাটিয়ে সেজে উঠল চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোর শোভাযাত্রা ৷ দু’দিনের প্রবল বৃষ্টির কারণে চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে দশমীর দিনের শোভাযাত্রা পিছিয়ে রবিবার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ সেই মতো সকল বারোয়ারি পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনও পিছিয়ে দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের তরফে ৷
প্রাকৃতিক সেই বাধা কাটিয়ে সব বারোয়ারি পুজোগুলি রবিবার সন্ধের মধ্যেই বিসর্জন শেষ করল ৷ তারপর সন্ধ্যা নামতেই মোট 64 টি বারোয়ারি পুজো চন্দনগরের বিখ্যাত আলোর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে ৷ 22 ফুট থেকে 32 ফুট উঁচু কাঠামোয় আলোর মাধ্যমে দেবদেবী, প্রযুক্তি ও AI, সমরাস্ত্র ও নানান বিষয় তুলে ধরা হয়েছে ৷
হেলা পুকুর, উত্তরাঞ্চল, বাগবাজার-সহ একাধিক পুজো কমিটি তাদের এই আলোর শোভাযাত্রায় নজর কেড়েছে ৷ আলোর খেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর জল, স্থল এবং বায়ুসেনার অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধবিমান তুলে ধরেছে শীতলাতলা বারোয়ারি ৷
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একাধিক সার্কিট বোর্ড, SMPS-সহ বিভিন্ন আলোর জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে ৷ কিন্তু, হার মানেননি চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা ৷ সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির পরেও রবিবারের শোভাযাত্রাকে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করেছেন তাঁরা ৷ ক্ষতি হলেও চন্দননগরের জগৎ বিখ্যাত আলোর শোভাযাত্রাকে ভিনরাজ্য থেকে আনা ব্যান্ডের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তুলেছে পুজো উদ্যোক্তারাও ৷
'আকভান' বিপর্যয় কাটিয়ে সেজে উঠল চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোর শোভাযাত্রা ৷ দু’দিনের প্রবল বৃষ্টির কারণে চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে দশমীর দিনের শোভাযাত্রা পিছিয়ে রবিবার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ সেই মতো সকল বারোয়ারি পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনও পিছিয়ে দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের তরফে ৷
প্রাকৃতিক সেই বাধা কাটিয়ে সব বারোয়ারি পুজোগুলি রবিবার সন্ধের মধ্যেই বিসর্জন শেষ করল ৷ তারপর সন্ধ্যা নামতেই মোট 64 টি বারোয়ারি পুজো চন্দনগরের বিখ্যাত আলোর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে ৷ 22 ফুট থেকে 32 ফুট উঁচু কাঠামোয় আলোর মাধ্যমে দেবদেবী, প্রযুক্তি ও AI, সমরাস্ত্র ও নানান বিষয় তুলে ধরা হয়েছে ৷
হেলা পুকুর, উত্তরাঞ্চল, বাগবাজার-সহ একাধিক পুজো কমিটি তাদের এই আলোর শোভাযাত্রায় নজর কেড়েছে ৷ আলোর খেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর জল, স্থল এবং বায়ুসেনার অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধবিমান তুলে ধরেছে শীতলাতলা বারোয়ারি ৷
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একাধিক সার্কিট বোর্ড, SMPS-সহ বিভিন্ন আলোর জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে ৷ কিন্তু, হার মানেননি চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা ৷ সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির পরেও রবিবারের শোভাযাত্রাকে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করেছেন তাঁরা ৷ ক্ষতি হলেও চন্দননগরের জগৎ বিখ্যাত আলোর শোভাযাত্রাকে ভিনরাজ্য থেকে আনা ব্যান্ডের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তুলেছে পুজো উদ্যোক্তারাও ৷