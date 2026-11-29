'দিদিভাই' জন্মদিনে অভিনব উদ্যোগ, অগ্নিমিত্রার বয়সের সমান ইউনিট রক্তদান
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 29, 2026 at 2:44 PM IST
জন্মদিনের উদযাপনে কেক কাটা কিংবা উৎসব নয়, বরং মানুষের জীবন বাঁচানোর উদ্যোগ ৷ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের জন্মদিন উপলক্ষে বার্নপুরে আয়োজন করা হল রক্তদান শিবিরের ৷ তাও আবার সংখ্যা ধরে ৷ অর্থাৎ, মন্ত্রীর বয়স যত, ঠিক ততজন দাতা রক্তদান করবেন ৷ বার্নপুর ইস্কোর এবি টাইপ কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকায় মন্ত্রীর অনুরাগী ভাই-বোনদের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ৷ শিবিরের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মোট 52 বোতল বা ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, গত 25 নভেম্বর ছিল অগ্নিমিত্রা পালের জন্মদিন ৷
নিজের বয়স জানাতে অবশ্য কিছুটা কৌশলী মন্ত্রী ৷ বিষয়টি নিয়ে হাসিমুখে তিনি বলেন, "নিজের বয়স আমি বলব না ৷ তবে, আমার জন্মদিনে বয়সের সমান সংখ্যক মানুষের রক্তদান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ ৷ যাঁরা এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই ৷"
পাশাপাশি তাঁর আবেদন, এই উদ্যোগ দেখে সমাজের সর্বস্তরের যুবক-যুবতীরা যেন রক্তদানে এগিয়ে আসেন ৷ তাহলেই রক্তের সংকট অনেকটা মেটানো সম্ভব হবে ৷ গত কয়েকদিন ধরেই আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের জোগান নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷ বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির হলেও অনেক ক্ষেত্রে রক্তদাতার সংখ্যা দশের গণ্ডিও পার করছে না ৷ ফলে প্রয়োজনের তুলনায় রক্ত সংগ্রহ কম হচ্ছে ৷ এই শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত, সেই ঘাটতি অনেকটাই কমাবে বলে আশাবাদী সকলে ৷
জন্মদিনের উদযাপনে কেক কাটা কিংবা উৎসব নয়, বরং মানুষের জীবন বাঁচানোর উদ্যোগ ৷ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের জন্মদিন উপলক্ষে বার্নপুরে আয়োজন করা হল রক্তদান শিবিরের ৷ তাও আবার সংখ্যা ধরে ৷ অর্থাৎ, মন্ত্রীর বয়স যত, ঠিক ততজন দাতা রক্তদান করবেন ৷ বার্নপুর ইস্কোর এবি টাইপ কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকায় মন্ত্রীর অনুরাগী ভাই-বোনদের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ৷ শিবিরের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মোট 52 বোতল বা ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, গত 25 নভেম্বর ছিল অগ্নিমিত্রা পালের জন্মদিন ৷
নিজের বয়স জানাতে অবশ্য কিছুটা কৌশলী মন্ত্রী ৷ বিষয়টি নিয়ে হাসিমুখে তিনি বলেন, "নিজের বয়স আমি বলব না ৷ তবে, আমার জন্মদিনে বয়সের সমান সংখ্যক মানুষের রক্তদান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ ৷ যাঁরা এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই ৷"
পাশাপাশি তাঁর আবেদন, এই উদ্যোগ দেখে সমাজের সর্বস্তরের যুবক-যুবতীরা যেন রক্তদানে এগিয়ে আসেন ৷ তাহলেই রক্তের সংকট অনেকটা মেটানো সম্ভব হবে ৷ গত কয়েকদিন ধরেই আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের জোগান নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷ বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির হলেও অনেক ক্ষেত্রে রক্তদাতার সংখ্যা দশের গণ্ডিও পার করছে না ৷ ফলে প্রয়োজনের তুলনায় রক্ত সংগ্রহ কম হচ্ছে ৷ এই শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত, সেই ঘাটতি অনেকটাই কমাবে বলে আশাবাদী সকলে ৷