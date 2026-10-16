স্বস্তির বিকেলে উপচে পড়া ভিড় টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপে
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Published : October 16, 2026 at 6:01 PM IST
মহাষষ্ঠীতে নজর কাড়ছে উত্তর কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় পুজো টালা প্রত্যয় । সকাল থেকেই এখানে বহু দর্শনার্থীর ভিড় । দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন উত্তর কলকাতার এই অন্যতম পুজোমণ্ডপে । শতবর্ষে যে শিল্পীর বিয়োজন ঘটেছিল, 101তম বর্ষে তাঁর সংযোজন । দীর্ঘ টালবাহানা ও জটিলতার পর অবশেষে নতুন জায়গায় নতুন কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে 101তম বর্ষে ফিরছে উত্তর কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় এই পুজো টালা প্রত্যয় । এবার থিম 'বিয়োজন'। সাধারণ অর্থে বিয়োজন মানে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হয়ে যাওয়া । কিন্তু টালা প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই সংযোজনের গল্প রয়েছে । দেবীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ তৈরির আগে সংসারের মায়া-মমতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, এটাই শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল এই থিমের মধ্যে তুলে ধরেছেন । আবার অন্য অর্থটি সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে টালা প্রত্যয়ের এবারের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে । এবারই পুরনো জায়গা থেকে সরে নতুন জায়গায় এবং নতুন কমিটিকে নিয়ে নতুনভাবে পথচলা শুরু তাদের ।
মহাষষ্ঠীতে নজর কাড়ছে উত্তর কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় পুজো টালা প্রত্যয় । সকাল থেকেই এখানে বহু দর্শনার্থীর ভিড় । দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন উত্তর কলকাতার এই অন্যতম পুজোমণ্ডপে । শতবর্ষে যে শিল্পীর বিয়োজন ঘটেছিল, 101তম বর্ষে তাঁর সংযোজন । দীর্ঘ টালবাহানা ও জটিলতার পর অবশেষে নতুন জায়গায় নতুন কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে 101তম বর্ষে ফিরছে উত্তর কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় এই পুজো টালা প্রত্যয় । এবার থিম 'বিয়োজন'। সাধারণ অর্থে বিয়োজন মানে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হয়ে যাওয়া । কিন্তু টালা প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই সংযোজনের গল্প রয়েছে । দেবীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ তৈরির আগে সংসারের মায়া-মমতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, এটাই শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল এই থিমের মধ্যে তুলে ধরেছেন । আবার অন্য অর্থটি সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে টালা প্রত্যয়ের এবারের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে । এবারই পুরনো জায়গা থেকে সরে নতুন জায়গায় এবং নতুন কমিটিকে নিয়ে নতুনভাবে পথচলা শুরু তাদের ।