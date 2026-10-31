'যত বড় নেতাই হোক, কাঁটা লাগিয়ে দেব’, বেআইনি পার্কিং নিয়ে হুঁশিয়ারি মানব গুহর

'যত বড় নেতাই হোক, কাঁটা লাগিয়ে দেব’, বেআইনি পার্কিং নিয়ে হুঁশিয়ারি মানব গুহর
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Published : October 31, 2026 at 4:34 PM IST
‘যত বড় নেতাই হোক, রাস্তায় গাড়ি রাখলে কাঁটা লাগিয়ে দেব।’ বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে নেমে এভাবেই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মেমারির বিজেপি বিধায়ক মানব গুহ। শুধু হুঁশিয়ারিই নয়, রাস্তার উপর গাড়ি পার্ক করা হলে টায়ার খুলে নেওয়া থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দোকান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। আর বিধায়কের এই কড়া বার্তার কেন্দ্রে থাকা গাড়ির মালিক তথা বিজেপি নেতা পালটা দাবি করেন, চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার জন্যই সাময়িকভাবে বাড়ির সামনে গাড়ি রেখেছিলেন তিনি। গাড়ি রাখা অন্যায় হলে শাস্তি মাথা পেতে নেবেন, তবে এত নেতা-মন্ত্রীর গাড়ি কোথায় পার্ক করা থাকে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। গাড়ির মালিক মেমারি নগর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার ধারা।
শুক্রবার মেমারি শহরে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, বেআইনি পার্কিং বন্ধ করা এবং শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার লক্ষ্যে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামেন মেমারির বিধায়ক মানব গুহ। অভিযানের সময় রাস্তার উপর একাধিক মোটরবাইক পার্ক করা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। ফুটপাত বা রাস্তার উপর বাইক রাখা হলে সেগুলি থানায় নিয়ে গিয়ে 500 টাকা জরিমানা দিয়ে ছাড়াতে হবে বলেও সতর্ক করেন। এরপর শহরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের নিউ মার্কেট এলাকায় একটি দোকানের সামনে দাঁড় করানো চারচাকা গাড়ি তাঁর নজরে আসে। গাড়িতে লাগানো ছিল বিজেপির যুব মোর্চার বোর্ড। গাড়ির মালিক শ্যামল কুমার ধারা মেমারি নগর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক।
গাড়িটি রাস্তার উপর পার্ক করা দেখে ক্ষোভ চেপে রাখেননি বিধায়ক। সেখানেই দাঁড়িয়ে কার্যত শেষবারের মতো সতর্ক করে দেন তিনি। মানব গুহর হুঁশিয়ারি, এরপরও ওই জায়গায় গাড়ি রাখা হলে পুলিশ গাড়ির চাকায় কাঁটা লাগাবে। প্রয়োজনে টায়ার খুলে নেওয়া হবে। এমনকী, যে দোকানের সামনে গাড়ি রাখা হচ্ছে, সেই দোকানও বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। গাড়ির মালিককে বিধায়ক অফিসে দেখা করার নির্দেশও দেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা , কোনও রাজনৈতিক পরিচয় বা পদমর্যাদাই বেআইনি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়ার কারণ হতে পারে না।
অন্যদিকে, বিধায়কের এই হুঁশিয়ারির পর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন বিজেপি নেতা শ্যামল কুমার ধারা। তাঁর দাবি, আগের দিন রাতে স্ত্রীকে নিয়ে কল্যাণী-কৃষ্ণনগর থেকে চিকিৎসক দেখিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। পরদিন স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বর্ধমানে চিকিৎসক দেখাতে যাওয়ার কথা ছিল। বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গা প্রায় সাত-আটশো মিটার দূরে হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য সকালে গাড়িটি বাড়ির সামনে এনে রেখেছিলেন। বিকেল চারটের সময় তাঁদের বর্ধমানে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তাঁর কথায়, “এতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। এত নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদ গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের গাড়ি কোথায় পার্ক করা থাকে ?” শ্যামলবাবু আরও বলেন, গাড়ি রাখা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যে শাস্তি হবে, তা তিনি মাথা পেতে নিতে রাজি ৷
‘যত বড় নেতাই হোক, রাস্তায় গাড়ি রাখলে কাঁটা লাগিয়ে দেব।’ বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে নেমে এভাবেই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মেমারির বিজেপি বিধায়ক মানব গুহ। শুধু হুঁশিয়ারিই নয়, রাস্তার উপর গাড়ি পার্ক করা হলে টায়ার খুলে নেওয়া থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দোকান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। আর বিধায়কের এই কড়া বার্তার কেন্দ্রে থাকা গাড়ির মালিক তথা বিজেপি নেতা পালটা দাবি করেন, চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার জন্যই সাময়িকভাবে বাড়ির সামনে গাড়ি রেখেছিলেন তিনি। গাড়ি রাখা অন্যায় হলে শাস্তি মাথা পেতে নেবেন, তবে এত নেতা-মন্ত্রীর গাড়ি কোথায় পার্ক করা থাকে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। গাড়ির মালিক মেমারি নগর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার ধারা।
শুক্রবার মেমারি শহরে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, বেআইনি পার্কিং বন্ধ করা এবং শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার লক্ষ্যে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামেন মেমারির বিধায়ক মানব গুহ। অভিযানের সময় রাস্তার উপর একাধিক মোটরবাইক পার্ক করা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। ফুটপাত বা রাস্তার উপর বাইক রাখা হলে সেগুলি থানায় নিয়ে গিয়ে 500 টাকা জরিমানা দিয়ে ছাড়াতে হবে বলেও সতর্ক করেন। এরপর শহরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের নিউ মার্কেট এলাকায় একটি দোকানের সামনে দাঁড় করানো চারচাকা গাড়ি তাঁর নজরে আসে। গাড়িতে লাগানো ছিল বিজেপির যুব মোর্চার বোর্ড। গাড়ির মালিক শ্যামল কুমার ধারা মেমারি নগর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক।
গাড়িটি রাস্তার উপর পার্ক করা দেখে ক্ষোভ চেপে রাখেননি বিধায়ক। সেখানেই দাঁড়িয়ে কার্যত শেষবারের মতো সতর্ক করে দেন তিনি। মানব গুহর হুঁশিয়ারি, এরপরও ওই জায়গায় গাড়ি রাখা হলে পুলিশ গাড়ির চাকায় কাঁটা লাগাবে। প্রয়োজনে টায়ার খুলে নেওয়া হবে। এমনকী, যে দোকানের সামনে গাড়ি রাখা হচ্ছে, সেই দোকানও বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। গাড়ির মালিককে বিধায়ক অফিসে দেখা করার নির্দেশও দেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা , কোনও রাজনৈতিক পরিচয় বা পদমর্যাদাই বেআইনি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়ার কারণ হতে পারে না।
অন্যদিকে, বিধায়কের এই হুঁশিয়ারির পর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন বিজেপি নেতা শ্যামল কুমার ধারা। তাঁর দাবি, আগের দিন রাতে স্ত্রীকে নিয়ে কল্যাণী-কৃষ্ণনগর থেকে চিকিৎসক দেখিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। পরদিন স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বর্ধমানে চিকিৎসক দেখাতে যাওয়ার কথা ছিল। বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গা প্রায় সাত-আটশো মিটার দূরে হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য সকালে গাড়িটি বাড়ির সামনে এনে রেখেছিলেন। বিকেল চারটের সময় তাঁদের বর্ধমানে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তাঁর কথায়, “এতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। এত নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদ গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের গাড়ি কোথায় পার্ক করা থাকে ?” শ্যামলবাবু আরও বলেন, গাড়ি রাখা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যে শাস্তি হবে, তা তিনি মাথা পেতে নিতে রাজি ৷