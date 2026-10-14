আশ্বাস সত্ত্বেও মেলেনি সরকারি অনুদান ! জমানো পুঁজিতেই রূপান্তরকামীদের 'অর্ধনারীশ্বর' পুজো
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Published : October 14, 2026 at 3:08 PM IST
এখানে দেবী দুর্গা হলেন অর্ধনারীশ্বর অর্থাৎ একই অঙ্গে দুই রূপ ৷ একদিকে শিব ও অন্যদিকে পার্বতী । হর-গৌরী বা অর্ধনারীশ্বর রূপেই দুর্গার আরাধনা হয় এখানে । গরিমা গৃহে হয় পুজো ৷ এখানে পুজোর আয়োজন করেন মূলত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ৷ প্রধান উদ্যোক্তা রূপান্তরকামী রঞ্জিতা সিনহা ৷ সাধারণ থেকে সমাজের সব অংশের মানুষ এই পুজোয় অংশ নেন ৷
পায়ে পায়ে এবার নবম বর্ষে পা রাখল গোখেল রোডের 'বন্ধন' সংগঠনের এই অর্ধনারীশ্বরের দুর্গাপুজো । রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম পুজো তাদের ৷ যদিও এই আমলেও প্রথমে নানা আশ্বাস মিলেছিল ৷ তবে এবছরও শেষমেষ সেই সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত রইল রূপান্তরকামীদের এই পুজো ।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি অনুযায়ী, গতবারের চেয়ে এবছর রাজ্যে 12 হাজারের কিছু বেশি বেড়েছে দুর্গাপুজোর সংখ্যা । নামীদামি পুজোগুলির পাশাপাশি এমন বহু পুজো রয়েছে যেখানে উদ্যোক্তারা হয়তো থিম বা ব্যয়বহুল সাজসজ্জা করতে পারেন না ৷ তবে তারাও নিজেদের মতো করেই খুঁজে নেয় নিজেদের জায়গা । তেমনই একটি পুজো হল এই অর্ধনারীশ্বরের দুর্গাপুজো ।
রূপান্তরকামী রঞ্জিতা সিনহা বলেন, "আমাদের পুজো ব্যতিক্রমী ৷ কিন্তু সরকারি অনুদান পাই না এটা দুঃখজনক ৷ আমরা জানি সরকার আসবে যাবে আমাদের পাশে কেউ থাকবে না ৷ তাই আমরা সারাবছর টাকা জমিয়ে পুজো করি ৷ বিজেপি সরকার সম্মান দিলেও টাকা দেয়নি ৷ প্রতিশ্রুতিই পেয়ে যাচ্ছি ৷ দ্বিচারিতা হচ্ছে ৷ তবু নয়া সরকারের কাছে আশা রাখব ৷"
এখানে দেবী দুর্গা হলেন অর্ধনারীশ্বর অর্থাৎ একই অঙ্গে দুই রূপ ৷ একদিকে শিব ও অন্যদিকে পার্বতী । হর-গৌরী বা অর্ধনারীশ্বর রূপেই দুর্গার আরাধনা হয় এখানে । গরিমা গৃহে হয় পুজো ৷ এখানে পুজোর আয়োজন করেন মূলত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ৷ প্রধান উদ্যোক্তা রূপান্তরকামী রঞ্জিতা সিনহা ৷ সাধারণ থেকে সমাজের সব অংশের মানুষ এই পুজোয় অংশ নেন ৷
পায়ে পায়ে এবার নবম বর্ষে পা রাখল গোখেল রোডের 'বন্ধন' সংগঠনের এই অর্ধনারীশ্বরের দুর্গাপুজো । রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম পুজো তাদের ৷ যদিও এই আমলেও প্রথমে নানা আশ্বাস মিলেছিল ৷ তবে এবছরও শেষমেষ সেই সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত রইল রূপান্তরকামীদের এই পুজো ।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি অনুযায়ী, গতবারের চেয়ে এবছর রাজ্যে 12 হাজারের কিছু বেশি বেড়েছে দুর্গাপুজোর সংখ্যা । নামীদামি পুজোগুলির পাশাপাশি এমন বহু পুজো রয়েছে যেখানে উদ্যোক্তারা হয়তো থিম বা ব্যয়বহুল সাজসজ্জা করতে পারেন না ৷ তবে তারাও নিজেদের মতো করেই খুঁজে নেয় নিজেদের জায়গা । তেমনই একটি পুজো হল এই অর্ধনারীশ্বরের দুর্গাপুজো ।
রূপান্তরকামী রঞ্জিতা সিনহা বলেন, "আমাদের পুজো ব্যতিক্রমী ৷ কিন্তু সরকারি অনুদান পাই না এটা দুঃখজনক ৷ আমরা জানি সরকার আসবে যাবে আমাদের পাশে কেউ থাকবে না ৷ তাই আমরা সারাবছর টাকা জমিয়ে পুজো করি ৷ বিজেপি সরকার সম্মান দিলেও টাকা দেয়নি ৷ প্রতিশ্রুতিই পেয়ে যাচ্ছি ৷ দ্বিচারিতা হচ্ছে ৷ তবু নয়া সরকারের কাছে আশা রাখব ৷"