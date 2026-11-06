গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকে ভয়াবহ আগুন, দুর্গাপুরে পুড়ে ছাই দুটি ঘর
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Published : November 6, 2026 at 9:31 PM IST
দীপাবলির প্রাকলগ্নে দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত 54 ফুট এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় আগুনের ভয়াবহতার জেরে যৌথ পরিবারের দু'টি খড়ের চালাঘর-সহ বাড়ির ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায় নিমেষে। ঘরে মজুত থাকা অন্য একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে বলেও সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন।
হতদরিদ্র ওই পরিবারের মানুষগুলি বাঁশ, টালির ব্যবসা করেন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা রোহিত ঠাকুর। এদিন কোনও কিছু বোঝার আগেই নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দু'টি বাড়ি। তবে সৌভাগ্যবশত বাড়িতে সেইসময় সবাই না-থাকার কারণে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দমকল বিভাগের কর্মীদের তৎপরতায় পাশাপাশি বাড়িগুলিতে আগুন ছড়াতে পারেনি। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিশও আসে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের।
বাড়ির ছাদে খড় ও বাঁশ থাকার কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়, সিলিন্ডার লিক থাকার কারণে এই আগুন লেগেছে বলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মী বলেন, "ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরও সৌভাগ্যবশত কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।"
দীপাবলির প্রাকলগ্নে দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত 54 ফুট এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় আগুনের ভয়াবহতার জেরে যৌথ পরিবারের দু'টি খড়ের চালাঘর-সহ বাড়ির ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায় নিমেষে। ঘরে মজুত থাকা অন্য একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে বলেও সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন।
হতদরিদ্র ওই পরিবারের মানুষগুলি বাঁশ, টালির ব্যবসা করেন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা রোহিত ঠাকুর। এদিন কোনও কিছু বোঝার আগেই নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দু'টি বাড়ি। তবে সৌভাগ্যবশত বাড়িতে সেইসময় সবাই না-থাকার কারণে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দমকল বিভাগের কর্মীদের তৎপরতায় পাশাপাশি বাড়িগুলিতে আগুন ছড়াতে পারেনি। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিশও আসে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের।
বাড়ির ছাদে খড় ও বাঁশ থাকার কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়, সিলিন্ডার লিক থাকার কারণে এই আগুন লেগেছে বলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মী বলেন, "ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরও সৌভাগ্যবশত কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।"