WATCH LIVE: মতুয়া ভূমিতে জনসভা মোদির, দেখুন সরাসরি... - MODI ELECTION CAMPAIGN IN BENGAL
Published : April 26, 2026 at 2:21 PM IST
আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে । সাতটি জেলার 142টি আসনে ভোট গ্রহণ রয়েছে সেদিন । আর বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ হাইভোল্টেজ রবিবার আজ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জেপি নাড্ডার একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে । আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দু'টি জনসভা ও একটি রোড-শো কর্মসূচি রয়েছে ৷ প্রথম সভা রয়েছে উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগরে । মতুয়া ধর্মের পীঠস্থান ঠাকুরবাড়ির কামনা সাগরের পার্বতীর মাঠে হচ্ছে সেই সভা । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই মাঠেই সভা করেছিলেন মোদি । আজ 7 বছর পর SIR আবহে নির্বাচনী প্রচারে মতুয়াগড়ে মোদি এসেছেন । এদিন তিনি প্রথমে হরিচাঁদ মন্দিরে পুজো দেন । তারপর জনসভার মঞ্চে উপস্থিত হয়ে ভাষণ রাখছেন ৷ ঠাকুরনগর থেকে মোদির জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
