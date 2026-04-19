WATCH LIVE: বিষ্ণুপুরে মোদির জনসভা, দেখুন সরাসরি...
Published : April 19, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : April 19, 2026 at 11:48 AM IST
রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচনের আগে আজই শেষ রবিবার ৷ আর তার আগে বঙ্গে ভোটপ্রচারে ঝড় তুলতে শনিবার রাতেই রাজ্যে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত সপ্তাহেও শনিবার এবং রবিবারে একগুচ্ছ সভা করেছিলেন তিনি। ভোটের আগে প্রচারে বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখতে চাইছে না বিজেপি। আর তাই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকবার ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছেন নরেন্দ্র মোদি। আজ তাঁর 4টি জনসভা রয়েছে ৷ মোদি এদিন প্রথম সভাটি করছেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ৷ জেলার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক উন্মাদনা। মোদির বিজয় সংকল্প সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ এরপর তিনি পৌঁছবেন আরও একটি পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়ায় ৷ পুরুলিয়া শহরের অদূরে রায়বাঘিনী মাঠে মোদির সভাস্থল তৈরি হয়েছে ৷ পুরুলিয়ার সভার পর প্রধানমন্ত্রী ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে জনসভা করবেন ৷ বড়জোড়া বিধানসভার ফুলবেড়িয়া ফুটবল গ্রাউন্ডে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে 'বিজয় সংকল্প সভায়' উপস্থিত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ মোদির জসনভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
