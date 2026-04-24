WATCH LIVE: পানিহাটিতে জনসভায় নরেন্দ্র মোদি, দেখুন সরাসরি... - MODI ELECTION CAMPAIGN IN BENGAL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 24, 2026 at 12:36 PM IST
পশ্চিমবঙ্গ এবার তৈরি হচ্ছে দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য। 2026-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড 90 শতাংশের বেশি ভোটদানের রেশ কাটতে না-কাটতেই দ্বিতীয় দফার প্রচারকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে উঠেছে। আজ বাংলায় ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একাধিক কর্মসূচি রয়েছে ৷ আবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে প্রচারের ময়দানে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ আজ নরেন্দ্র মোদির দু'টি জনসভা রয়েছে ৷ প্রথমটি রয়েছে উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে যা এবারের অন্যতম চর্চিত কেন্দ্র ৷ অন্যটি রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে ৷ পানিহাটির সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ প্রচার কর্মসূচিতে বঙ্গে এসে একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানাচ্ছেন মোদি ৷ এখন পানিহাটির মঞ্চ থেকে মোদির জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
