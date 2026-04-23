WATCH LIVE: ঝালমুড়ি খেয়েছি, ঝাল লেগেছে তৃণমূলের: মোদি, দেখুন সরাসরি... - MODI BENGAL ELECTION CAMPAIGN
Published : April 23, 2026 at 12:46 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 1:04 PM IST
রাজ্যে চলছে প্রথম দফার ভোট ৷ প্রথম দফার ভোটের মধ্যে দ্বিতীয় দফার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজেপি। বৃহস্পতিবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে হাজির হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ একই দিনে প্রায় ময়দানে বিজেপি'র দুই 'ঘোড়া' ৷ একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অন্যদিকে অমিত শাহ ৷ 2026 বিধানসভা নির্বাচনে ফের প্রচারে বাংলায় মোদি ৷ এই মুহূর্তে কৃষ্ণনগরের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী। সভা ঘিরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ এদিনে মোদির মোট দু'টি জনসভা একটি রোড-শো রয়েছে ৷ কৃষ্ণনগরের জনসভার পর তিনি যাবেন দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুরে ৷ তারপর হাওড়ায় একটি রোড-শো করবেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখান থেকে তিনি রও আসন্ন রাজ্যের বিধানসভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতি এমনিতেই উত্তপ্ত । এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। কৃষ্ণনগরে 'বিজয় সংকল্প সভায়' প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
