শুভেন্দুর কথা রাখল নন্দীগ্রাম ! জয়ের আগেই 'ভিকট্রি সাইন' হাসিরানির

শুভেন্দুর কথা রাখল নন্দীগ্রাম ! জয়ের আগেই 'ভিকট্রি সাইন' হাসিরানির
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Published : October 9, 2026 at 1:18 PM IST
ভোট প্রচারে গিয়ে নন্দীগ্রামবাসীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবদার ছিল, 2016 সালে তাঁর জয়ের ব্যবধানকে (প্রায় 82 হাজার) যেন ছাপিয়ে যায় এবারের উপ নির্বাচন ৷ কমিশন সূত্রের খবর, 11 রাউন্ডের গণনা শেষে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ এগিয়ে রয়েছেন 90 হাজার 203 ভোটে ৷ অর্থাৎ ইতিমধ্যেই অতীতের জয়ের ব্যবধানের রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন তিনি ৷ তবে গণনাকেন্দ্রে উত্তেজনাও দেখা যায় । ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে যান আইএসএফ প্রার্থী সবেমিরাজ আলী খান ৷
স্বভাবতই, গণনা শেষ হওয়ার আগেই জয়ের সুর বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের গলায় । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাসিরানি জানান, প্রথম থেকেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল জয়ের ব্যবধান বাড়ানো । এক মাস ধরে দলের কর্মীরা সেই লক্ষ্যেই পরিশ্রম করেছেন । ভোটের ফলাফলে সংখ্যালঘুদের সমর্থন পাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি । তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উন্নয়নের বার্তায় সাড়া দিয়েছেন সংখ্যালঘু ভোটারদের একাংশ ।
অন্যদিকে, রেজিনগরে পঞ্চম রাউন্ডের গণনা শেষে বিজেপি পেয়েছে 48 হাজার 101টি ভোট । এইউজেপি-র প্রাপ্ত ভোট 12,800, কংগ্রেস পেয়েছে 2380টি ভোট। দুই কেন্দ্রেই কড়া নিরাপত্তায় চলছে গণনা ।
ভোট প্রচারে গিয়ে নন্দীগ্রামবাসীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবদার ছিল, 2016 সালে তাঁর জয়ের ব্যবধানকে (প্রায় 82 হাজার) যেন ছাপিয়ে যায় এবারের উপ নির্বাচন ৷ কমিশন সূত্রের খবর, 11 রাউন্ডের গণনা শেষে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ এগিয়ে রয়েছেন 90 হাজার 203 ভোটে ৷ অর্থাৎ ইতিমধ্যেই অতীতের জয়ের ব্যবধানের রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন তিনি ৷ তবে গণনাকেন্দ্রে উত্তেজনাও দেখা যায় । ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে যান আইএসএফ প্রার্থী সবেমিরাজ আলী খান ৷
স্বভাবতই, গণনা শেষ হওয়ার আগেই জয়ের সুর বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের গলায় । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাসিরানি জানান, প্রথম থেকেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল জয়ের ব্যবধান বাড়ানো । এক মাস ধরে দলের কর্মীরা সেই লক্ষ্যেই পরিশ্রম করেছেন । ভোটের ফলাফলে সংখ্যালঘুদের সমর্থন পাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি । তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উন্নয়নের বার্তায় সাড়া দিয়েছেন সংখ্যালঘু ভোটারদের একাংশ ।
অন্যদিকে, রেজিনগরে পঞ্চম রাউন্ডের গণনা শেষে বিজেপি পেয়েছে 48 হাজার 101টি ভোট । এইউজেপি-র প্রাপ্ত ভোট 12,800, কংগ্রেস পেয়েছে 2380টি ভোট। দুই কেন্দ্রেই কড়া নিরাপত্তায় চলছে গণনা ।