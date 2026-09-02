আলিপুরদুয়ারে চা বাগানের জলাশয়ে পড়ে গেল মা-শাবক হাতি

আলিপুরদুয়ারে চা বাগানের জলাশয়ে পড়ে গেল মা-শাবক হাতি
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Published : September 2, 2026 at 6:17 PM IST
সেচের কাজের জন্য তৈরি করা জলাশয়ে পড়ে গেল দু’টি হাতি ৷ বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম চা-বাগানে৷ হাতি দু’টির মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক ও একটি শাবক ৷ প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে বিষয়টি ৷ তার পর তাঁরা খবর দেন বন দফতরকে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বন দফতরের কুমারগ্রাম রেঞ্জের আধিকারিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন ৷
জলাশয় থেকে ওপরে ওঠার জন্য সেই সময় মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে মা ও শাবক হাতি দু’টি ৷ আর ওপরে সেই সময় ভিড় জমিয়েছেন বহু মানুষ ৷ ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং সুষ্ঠুভাবে উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করতে পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে ৷ অন্যদিকে বনকর্মীরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ কীভাবে করা যাবে, তার পরিকল্পনা শুরু করেন ৷
ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় আর্থ-মুভার ৷ ওই যন্ত্রের সাহয্যে ভেঙে ফেলা হয় সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের একটি দেওয়াল ৷ এর পর মা হাতিটি উপরে উঠে আসতে সক্ষম হয় ৷ তবে শাবক হাতিটিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি ৷ ওই হাতিটিকে উদ্ধার কাজ চলছে ৷ বন দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের আশা, ওই হাতিটিকেও উদ্ধার করা সম্ভব হবে ৷
শাবকটিকে কোনোভাবে আঘাত না করে নিরাপদে উদ্ধার করা এবং মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই এখন বন দফতরের প্রধান লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যেই ঘটনাস্থলে জোরকদমে চলছে উদ্ধার অভিযান । বনকর্মীরা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছেন । একই সঙ্গে শাবকটির গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । কীভাবে মা ও শাবক হাতি সেচের জন্য তৈরি করা ওই জলাশয়ে পড়ে গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
সেচের কাজের জন্য তৈরি করা জলাশয়ে পড়ে গেল দু’টি হাতি ৷ বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম চা-বাগানে৷ হাতি দু’টির মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক ও একটি শাবক ৷ প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে বিষয়টি ৷ তার পর তাঁরা খবর দেন বন দফতরকে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বন দফতরের কুমারগ্রাম রেঞ্জের আধিকারিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন ৷
জলাশয় থেকে ওপরে ওঠার জন্য সেই সময় মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে মা ও শাবক হাতি দু’টি ৷ আর ওপরে সেই সময় ভিড় জমিয়েছেন বহু মানুষ ৷ ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং সুষ্ঠুভাবে উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করতে পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে ৷ অন্যদিকে বনকর্মীরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ কীভাবে করা যাবে, তার পরিকল্পনা শুরু করেন ৷
ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় আর্থ-মুভার ৷ ওই যন্ত্রের সাহয্যে ভেঙে ফেলা হয় সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের একটি দেওয়াল ৷ এর পর মা হাতিটি উপরে উঠে আসতে সক্ষম হয় ৷ তবে শাবক হাতিটিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি ৷ ওই হাতিটিকে উদ্ধার কাজ চলছে ৷ বন দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের আশা, ওই হাতিটিকেও উদ্ধার করা সম্ভব হবে ৷
শাবকটিকে কোনোভাবে আঘাত না করে নিরাপদে উদ্ধার করা এবং মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই এখন বন দফতরের প্রধান লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যেই ঘটনাস্থলে জোরকদমে চলছে উদ্ধার অভিযান । বনকর্মীরা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছেন । একই সঙ্গে শাবকটির গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । কীভাবে মা ও শাবক হাতি সেচের জন্য তৈরি করা ওই জলাশয়ে পড়ে গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।