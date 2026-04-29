নাম সংকীর্তন করে ভোটকেন্দ্রে ইসকনের সন্ন্যাসীরা, নজর কাড়ল ভবানীপুর - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 29, 2026 at 1:20 PM IST
ভোটের আবহে শহরজুড়ে যখন রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে, তখন এক ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। বুধবার সকালে নাম সংকীর্তন করতে করতে ভোট দিতে গেলেন ইসকন কলকাতার সন্ন্যাসীরা। তাঁদের গন্তব্য ছিল, লা-মার্টিনিয়ার ফর বয়েজ স্কুলে ভোটকেন্দ্র।
সাদা-গেরুয়া পোশাকে সজ্জিত সন্ন্যাসীদের একদল 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে যান ভোটকেন্দ্রের দিকে। তাঁদের সঙ্গে ছিল করতাল ও মৃদঙ্গের সুর, যা মুহূর্তের মধ্যেই আশপাশের পরিবেশকে অন্য মাত্রা দেয়। ইসকন কলকাতার সহসভাপতি ও মুখপাত্র রাধারমণ দাস এই দৃশ্যকে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা শুভ কাজ শুরু করার আগে ঈশ্বরকে স্মরণ করা আমাদের সংস্কৃতিরই একটি অংশ ৷ আর ভোটদানও এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর মতে, "নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে যাওয়ার সময় আমরা সন্ন্যাসীরা দল সম্মিলিতভাবে ভজন গাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ এটাই হল ভারতীয় সংস্কৃতি। যে কোনও কাজ শুরু করার আগে আমাদের ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত। আমরা সবাই একসঙ্গে ভোট দিতে যাচ্ছি। তাই, যে কোনও শুভ কাজ শুরু করার আগে আমাদের ঈশ্বরকে স্মরণ করা প্রয়োজন। আমরা ঠিক সেটাই করছি ৷"
