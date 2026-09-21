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ট্রোল হলেও অন্যায় দেখে থামবেন না, অ্যাকশন চলবেই, ইঙ্গিত অগ্নিমিত্রার

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ট্রোল হলেও অন্যায় দেখে থামবেন না, অ্যাকশন চলবেই, ইঙ্গিত অগ্নিমিত্রার (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 10:13 PM IST

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সাধারণের জন্য রাস্তায় নেমে কাজ করলেও, সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে ট্রোলের শিকার হতে হচ্ছে । এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সম্প্রতি বাজারের মধ্যে সাইকেল দেখতে পেয়ে তিনি গর্জে উঠেছিলেন, পরে তা নিয়ে তাঁকে অনেক কটাক্ষের শিকার হতে হয় সোশাল মিডিয়ায় । সেই নিয়েই সোমবার আসানসোলে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘বাজারের মধ্যে সাইকেল ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছে । আমি বলছি বাজারের ভিতরটাতে যেখানে দোকান রয়েছে তার মধ্যে সাইকেল রাখবেন না । সাইকেলটা বাইরে রাখুন । আমাকে নিয়ে ট্রোল করছে । কটাক্ষ করে অনেকে জানতে চাইছে সাইকেল কি দোকানদার নিজের মাথায় বসিয়ে রাখবেন ! আমার কথা মাথায় নিয়ে বসতে হবে কেন ? বাজারের বাইরে তো পার্কিং রয়েছে, সেখানে রাখুন ।’’

মমতার সরকার প্রচুর বেআইনি নির্মাণ বানিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের মন্ত্রী কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে । বর্তমান মন্ত্রী বলেন, ‘‘বেআইনি বিল্ডিংগুলো তৈরি করেছে আগের সরকার । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন না ? তিনি কেন বলেননি পূর্ববর্তী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে । আমার আগে তিনি এই দফতরের মন্ত্রী ছিলেন, মেয়র ছিলেন । মাশরুমের মতো, ব্যাঙের ছাতার মতো বেআইনি নির্মাণ হয়েছে ।"

যেখানে মানুষের জীবন নিয়ে প্রশ্ন, সেখানে তিনি কড়া হাতেই ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন । অগ্নিমিত্রা পাল, ‘‘এখন যদি আমি সেগুলিকে না দেখি, না অডিট করি তাহলে দু’দিন বাদে যখন ভেঙে পড়বে, মানুষ মরবে, তখন তো আমাদেরই দোষ দেওয়া হবে ।’’

​তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘অডিট হবে, ফায়ার অডিট হবে । যদি অডিটের নিয়ম না মানতে পারেন, বন্ধ করে দেব । সময় দেব, ঠিক করে নেবেন । আবার দোকান খুলে দেব, আবার হোটেল খুলে দেব । কিন্তু পচা মাংস যদি খাওয়ান, ফায়ার লাইসেন্স যদি না থাকে, একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে পাঁচটা রুমকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন, কোনও ফায়ার এক্সিট নেই, এটা তো হতে দিতে পারব না ।’’

সাধারণের জন্য রাস্তায় নেমে কাজ করলেও, সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে ট্রোলের শিকার হতে হচ্ছে । এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সম্প্রতি বাজারের মধ্যে সাইকেল দেখতে পেয়ে তিনি গর্জে উঠেছিলেন, পরে তা নিয়ে তাঁকে অনেক কটাক্ষের শিকার হতে হয় সোশাল মিডিয়ায় । সেই নিয়েই সোমবার আসানসোলে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘বাজারের মধ্যে সাইকেল ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছে । আমি বলছি বাজারের ভিতরটাতে যেখানে দোকান রয়েছে তার মধ্যে সাইকেল রাখবেন না । সাইকেলটা বাইরে রাখুন । আমাকে নিয়ে ট্রোল করছে । কটাক্ষ করে অনেকে জানতে চাইছে সাইকেল কি দোকানদার নিজের মাথায় বসিয়ে রাখবেন ! আমার কথা মাথায় নিয়ে বসতে হবে কেন ? বাজারের বাইরে তো পার্কিং রয়েছে, সেখানে রাখুন ।’’

মমতার সরকার প্রচুর বেআইনি নির্মাণ বানিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের মন্ত্রী কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে । বর্তমান মন্ত্রী বলেন, ‘‘বেআইনি বিল্ডিংগুলো তৈরি করেছে আগের সরকার । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন না ? তিনি কেন বলেননি পূর্ববর্তী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে । আমার আগে তিনি এই দফতরের মন্ত্রী ছিলেন, মেয়র ছিলেন । মাশরুমের মতো, ব্যাঙের ছাতার মতো বেআইনি নির্মাণ হয়েছে ।"

যেখানে মানুষের জীবন নিয়ে প্রশ্ন, সেখানে তিনি কড়া হাতেই ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন । অগ্নিমিত্রা পাল, ‘‘এখন যদি আমি সেগুলিকে না দেখি, না অডিট করি তাহলে দু’দিন বাদে যখন ভেঙে পড়বে, মানুষ মরবে, তখন তো আমাদেরই দোষ দেওয়া হবে ।’’

​তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘অডিট হবে, ফায়ার অডিট হবে । যদি অডিটের নিয়ম না মানতে পারেন, বন্ধ করে দেব । সময় দেব, ঠিক করে নেবেন । আবার দোকান খুলে দেব, আবার হোটেল খুলে দেব । কিন্তু পচা মাংস যদি খাওয়ান, ফায়ার লাইসেন্স যদি না থাকে, একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে পাঁচটা রুমকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন, কোনও ফায়ার এক্সিট নেই, এটা তো হতে দিতে পারব না ।’’

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TAGGED:

AGNIMITRA PAUL
ট্রোল
TROLL
অগ্নিমিত্রা পাল
AGNIMITRA PAUL ON TROLLING

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