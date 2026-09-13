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'যেখানে পরিচ্ছন্নতা, সেখানেই ঈশ্বরের বাস'; গণেশ পুজোর উদ্বোধনে অগ্নিমিত্রার স্বচ্ছতার বার্তা

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আসানসোলে গণেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 7:02 PM IST

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বাড়ির ভিতরটা পরিষ্কার করে রাখছেন অথচ বাড়ির বাইরেটা আবর্জনায় ভরিয়ে দিচ্ছেন ৷ এমনটা করবেন না ৷ যেখানে স্বচ্ছতা থাকে, সেখানেই ঈশ্বর আসেন ৷ গণেশ পুজোর উদ্বোধন করতে এসে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে সাধারণ মানুষকে স্বচ্ছতার পাঠ দিলেন ৷

আগামিকাল গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে রবিবার বার্ণপুরের পুরানহাট-সহ একাধিক গণেশ পুজোর শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ গণেশ পুজোর উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেই এদিন পুরমন্ত্রী বলেন, "কোনও সরকারের পক্ষে একা কোনও কার্যক্রমকে সফল করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ সেই কাজে এগিয়ে আসছেন ৷ তাই 1 তারিখ থেকে বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান শুরু করা হয়েছে এবং যেখানে সেখানে ময়লা ফেলার বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের যোগদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ৷"

এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন "নিজের বাড়ি এবং দোকান যেমন সকলে পরিষ্কার রাখেন, তেমনই বাড়ি বা দোকানের সামনের রাস্তা পরিষ্কার রাখার দায়িত্বও সবার ৷ নিজের বাড়ির ভিতরটা পরিষ্কার রেখে সেখানে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধূপ-ধুনো জ্বালানো হচ্ছে, অথচ বাড়ির বাইরের অংশ যদি নোংরা থাকে, তাহলে সেই স্বচ্ছতার কোনও পূর্ণতা থাকে না ৷ যেখানে স্বচ্ছতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রয়েছে, সেখানেই ঈশ্বরের বাস।"

বাড়ির ভিতরটা পরিষ্কার করে রাখছেন অথচ বাড়ির বাইরেটা আবর্জনায় ভরিয়ে দিচ্ছেন ৷ এমনটা করবেন না ৷ যেখানে স্বচ্ছতা থাকে, সেখানেই ঈশ্বর আসেন ৷ গণেশ পুজোর উদ্বোধন করতে এসে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে সাধারণ মানুষকে স্বচ্ছতার পাঠ দিলেন ৷

আগামিকাল গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে রবিবার বার্ণপুরের পুরানহাট-সহ একাধিক গণেশ পুজোর শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ গণেশ পুজোর উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেই এদিন পুরমন্ত্রী বলেন, "কোনও সরকারের পক্ষে একা কোনও কার্যক্রমকে সফল করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ সেই কাজে এগিয়ে আসছেন ৷ তাই 1 তারিখ থেকে বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান শুরু করা হয়েছে এবং যেখানে সেখানে ময়লা ফেলার বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের যোগদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ৷"

এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন "নিজের বাড়ি এবং দোকান যেমন সকলে পরিষ্কার রাখেন, তেমনই বাড়ি বা দোকানের সামনের রাস্তা পরিষ্কার রাখার দায়িত্বও সবার ৷ নিজের বাড়ির ভিতরটা পরিষ্কার রেখে সেখানে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধূপ-ধুনো জ্বালানো হচ্ছে, অথচ বাড়ির বাইরের অংশ যদি নোংরা থাকে, তাহলে সেই স্বচ্ছতার কোনও পূর্ণতা থাকে না ৷ যেখানে স্বচ্ছতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রয়েছে, সেখানেই ঈশ্বরের বাস।"

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স্বচ্ছতা নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল
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