মহিলাদের বেশে জগদ্ধাত্রী বরণ করেন পুরুষরা, অবাক করা ইতিহাস তেঁতুলতলার পুজোয়
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Published : November 22, 2026 at 6:50 PM IST
পুরুষরা তাঁতের বা তসরের শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে প্রতিমা বরণ করছেন ৷ মোট 11 জন পুরুষ সিঁদুরের তিলক পরে, শঙ্খ বাজিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে দেবীর কনকাঞ্জলি ও বিদায় বরণ সম্পন্ন করেন ।
জনশ্রুতি আছে, চন্দননগর ফরাসি দখলে থাকলেও ভদ্রেশ্বর ছিল ইংরেজদের অধীন । সেই সময় সেনা ছাউনি ছিল ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি এলাকায় । ইংরেজ শাসনকালে সমগ্র অঞ্চল জঙ্গলে ভরা ছিল । ঘুরে বেড়াত গোরা সৈনিকের দল । ঘরের বাইরে নিরাপদে বেরোতে পারতেন না মহিলারা । এছাড়াও হিন্দু মহিলারা সেই সময় পর্দার আড়ালে থাকতেন । তাঁদের স্থান ছিল বাড়ির অন্দরমহলে । তাই তৎকালীন সময়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর আচার অনুষ্ঠান সবই সামাল দিতেন পুরুষরা । এমনকী ঠাকুর বরণের ক্ষেত্রেও সেই প্রথা অব্যাহত থাকত । পরিবারের পুরুষরা মহিলা বেশে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ঠাকুরকে বরণ করতেন । আজও সেই প্রথা চলে আসছে ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলার পুজোয় ।
শোনা যায়, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান দাতারাম সুর গৌরহাটিতে বাস করতেন । তিনি রাজার অনুমতিতে নিজের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা করেছিলেন । তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে সেই জগদ্ধাত্রী পুজো চলে আসে তেঁতুলতলায় । নাম হয় তেঁতুলতলা বারোয়ারি । যা বুড়িমা নামে পরিচিত হয় । প্রত্যেক বছর নবমীর পর দশমীর দিন হয় দেবীর বরণ । এবার সেটাই দু'দিন পিছিয়ে রবিবার হয় । 234 বছর ধরে এই প্রথাই চলে আসছে ভদ্রেশ্বরে । এই প্রথা মানা হয় লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের চাউলপট্টির আদি মা জগদ্ধাত্রীর প্রতিমার বরণেও ।
পুরুষরা তাঁতের বা তসরের শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে প্রতিমা বরণ করছেন ৷ মোট 11 জন পুরুষ সিঁদুরের তিলক পরে, শঙ্খ বাজিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে দেবীর কনকাঞ্জলি ও বিদায় বরণ সম্পন্ন করেন ।
জনশ্রুতি আছে, চন্দননগর ফরাসি দখলে থাকলেও ভদ্রেশ্বর ছিল ইংরেজদের অধীন । সেই সময় সেনা ছাউনি ছিল ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি এলাকায় । ইংরেজ শাসনকালে সমগ্র অঞ্চল জঙ্গলে ভরা ছিল । ঘুরে বেড়াত গোরা সৈনিকের দল । ঘরের বাইরে নিরাপদে বেরোতে পারতেন না মহিলারা । এছাড়াও হিন্দু মহিলারা সেই সময় পর্দার আড়ালে থাকতেন । তাঁদের স্থান ছিল বাড়ির অন্দরমহলে । তাই তৎকালীন সময়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর আচার অনুষ্ঠান সবই সামাল দিতেন পুরুষরা । এমনকী ঠাকুর বরণের ক্ষেত্রেও সেই প্রথা অব্যাহত থাকত । পরিবারের পুরুষরা মহিলা বেশে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ঠাকুরকে বরণ করতেন । আজও সেই প্রথা চলে আসছে ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলার পুজোয় ।
শোনা যায়, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান দাতারাম সুর গৌরহাটিতে বাস করতেন । তিনি রাজার অনুমতিতে নিজের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা করেছিলেন । তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে সেই জগদ্ধাত্রী পুজো চলে আসে তেঁতুলতলায় । নাম হয় তেঁতুলতলা বারোয়ারি । যা বুড়িমা নামে পরিচিত হয় । প্রত্যেক বছর নবমীর পর দশমীর দিন হয় দেবীর বরণ । এবার সেটাই দু'দিন পিছিয়ে রবিবার হয় । 234 বছর ধরে এই প্রথাই চলে আসছে ভদ্রেশ্বরে । এই প্রথা মানা হয় লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের চাউলপট্টির আদি মা জগদ্ধাত্রীর প্রতিমার বরণেও ।