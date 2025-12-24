বড়দিনের আগে জাঁকিয়ে ঠান্ডা আসানসোলে, বেলা পর্যন্ত ঘন কুয়াশার দাপট - ASANSOL WEATHER
Published : December 24, 2025 at 10:26 AM IST
কুয়াশার দাপটে জনমানবহীন রাস্তাঘাট ৷ বড়দিনের ছুটির আগেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ল আসানসোলে । বুধবার সকাল থেকেই আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় । দৃশ্যমানতা ছিল 100 মিটারেরও কম । বেলা 9টা পর্যন্ত সূর্যের আলো দেখা যায়নি । ফলে খুব সাবধানে এবং সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে হচ্ছে । ভোরে কিংবা সকালের বাস ও অন্যান্য গাড়িদের রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে চলতে দেখা যায় । তাপমাত্রার পারদ নেমে এসেছে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ।
ক্রিসমাস ইভের সকাল থেকেই ঠান্ডায় জবুথবু শিল্পাঞ্চল । বাজার এলাকায় দেখা গেল মুটে-মজুররা ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আগুন পোহাচ্ছেন ।
বুধবার সকাল থেকে রাস্তাঘাটে লোকজন কম । এদিকে ক্রিসমাস ইভে বুধবার সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়ে যাবে আসানসোলের বিভিন্ন চার্চে উৎসব । চলবে মাঝরাত পর্যন্ত । ফলে এই ঠান্ডায় মানুষজন কীভাবে আসবেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত থাকবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে । পাশাপাশি আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনেও বিশেষ যীশু পুজোর আয়োজন করা হয় আজ । সেই পুজো বিকেলের মধ্যেই শুরু করে দিতে চাইছে মিশন কর্তৃপক্ষ । যাতে ঠান্ডায় বেশি রাত পর্যন্ত ভক্তদের না থাকতে হয় ।
তবে এই ঠান্ডায় পিকনিকের আমেজও জমে উঠেছে । পানশালাগুলিতে বাড়ছে ভিড় । পুলিশের অনুমান, 25 ডিসেম্বর মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হবে মাইথন, পাঞ্চেতে । এছাড়াও দামোদর নদীর ঘাটগুলিতে পিকনিক করতে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়বে । সে কারণে সচেষ্ট রয়েছে পুলিশ প্রশাসনও । কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে দূরপাল্লার বাস এবং ভিন রাজ্য থেকে আসা লরিচালকদের চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে কুলটি ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ।
