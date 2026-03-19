জাতীয় সড়কে অ্যাম্বুলেন্স-ট্রেলারের সংঘর্ষে ভয়াবহ আগুন - AMBULANCE TRAILER COLLISION

জাতীয় সড়কে অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলারের সংঘর্ষে আগুন (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 19, 2026 at 9:00 AM IST

সংঘর্ষের পর দাউ দাউ করে জ্বলল অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলার ৷ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী 27নং জাতীয় সড়কের মোহিতনগরে ওভার ব্রিজের কাছে অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ তারপর আগুন জ্বলতেই স্তব্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক । ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে দমকল ও পুলিশের আধিকারিকরা ৷ যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই ।

বুধবার রাতে একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস রোড থেকে 27 নং জাতীয় সড়কের চার লেনের রাস্তায় উঠতে যাবার সময়েই ট্রেলারটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । ট্রেলারটি শিলিগুড়ির দিক থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল । হঠাৎ করে দ্রুত গতির ট্রাকের সামনে অ্যাম্বুলেন্সটি চলে আসায় কোনওভাবেই ট্রেলারটি গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি । সংঘর্ষের পর অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলারে আগুন লেগে যায় । নিমেষের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন ৷ কিন্তু দুটি গাড়ি দুই দিকে ছিটকে থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের ৷

অ্যাম্বুলেন্সটি ভুল পথে আসার কারণেই দুর্ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের । ঘটনার পর অ্যাম্বুলেন্সের চালক পলাতক ৷ পুলিশ আধিকারিক কমল দাস বলেন, "শিলিগুড়ির দিক থেকে ট্রেলারটি আসছিল । অ্যাম্বুলেন্সটি উলটো দিক থেকে আসার কারণেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলারে আগুন লেগে যায় । কোনও গাড়ির চালককেই আটক করা যায়নি । বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে । দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিভিয়েছে ।"

সংঘর্ষের পর দাউ দাউ করে জ্বলল অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলার ৷ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী 27নং জাতীয় সড়কের মোহিতনগরে ওভার ব্রিজের কাছে অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ তারপর আগুন জ্বলতেই স্তব্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক । ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে দমকল ও পুলিশের আধিকারিকরা ৷ যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই ।

বুধবার রাতে একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস রোড থেকে 27 নং জাতীয় সড়কের চার লেনের রাস্তায় উঠতে যাবার সময়েই ট্রেলারটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । ট্রেলারটি শিলিগুড়ির দিক থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল । হঠাৎ করে দ্রুত গতির ট্রাকের সামনে অ্যাম্বুলেন্সটি চলে আসায় কোনওভাবেই ট্রেলারটি গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি । সংঘর্ষের পর অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলারে আগুন লেগে যায় । নিমেষের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন ৷ কিন্তু দুটি গাড়ি দুই দিকে ছিটকে থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের ৷

অ্যাম্বুলেন্সটি ভুল পথে আসার কারণেই দুর্ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের । ঘটনার পর অ্যাম্বুলেন্সের চালক পলাতক ৷ পুলিশ আধিকারিক কমল দাস বলেন, "শিলিগুড়ির দিক থেকে ট্রেলারটি আসছিল । অ্যাম্বুলেন্সটি উলটো দিক থেকে আসার কারণেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রেলারে আগুন লেগে যায় । কোনও গাড়ির চালককেই আটক করা যায়নি । বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে । দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিভিয়েছে ।"

ETV Bharat Bangla Team

