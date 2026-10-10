ট্রান্সফর্মারে বিধ্বংসী আগুন, নাগেরবাজারে কালো ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ

ট্রান্সফর্মারে বিধ্বংসী আগুন, নাগেরবাজারে কালো ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ
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Published : October 10, 2026 at 8:22 AM IST
শুক্রবার ভরসন্ধ্যায় নাগেরবাজারের বাবুতলা এলাকায় ট্রান্সফর্মারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে তীব্র আতঙ্ক ছড়াল। ব্যস্ত রাস্তার ধারে নাগেরবাজার ফ্লাইওভারের নীচে থাকা একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারে হঠাৎই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী ৷ শুরু হয় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ। খবর দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দফতরেও।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎই বাবুতলা এলাকার ওই ট্রান্সফর্মারে আগুনের ফুলকি ও পরে বিকট শব্দ পান পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্যস্ততম রাস্তায় এমন অগ্নিকাণ্ডের জেরে এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা দেখে স্থানীয়রাই তৎপর হয়ে দমকল ও বিদ্যুৎ দফতরে খবর দেন। ঘটনার জেরে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
নাগেরবাজার থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পর খতিয়ে দেখা হবে বলে দমকল ও বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।
অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক পীয়ূষ কানোডিয়া। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি বলেন, "এক সপ্তাহের মাথায় দুর্গাপুজো। পুজোর দিনগুলিতে এই রাস্তায় যানজট এবং মানুষের ভিড় থাকে, সেই সময় এমন কাণ্ড ঘটলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেত। বড়সড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।" তিনি আরও জানান, প্রশাসনের সব আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন।
শুক্রবার ভরসন্ধ্যায় নাগেরবাজারের বাবুতলা এলাকায় ট্রান্সফর্মারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে তীব্র আতঙ্ক ছড়াল। ব্যস্ত রাস্তার ধারে নাগেরবাজার ফ্লাইওভারের নীচে থাকা একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারে হঠাৎই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী ৷ শুরু হয় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ। খবর দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দফতরেও।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎই বাবুতলা এলাকার ওই ট্রান্সফর্মারে আগুনের ফুলকি ও পরে বিকট শব্দ পান পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্যস্ততম রাস্তায় এমন অগ্নিকাণ্ডের জেরে এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা দেখে স্থানীয়রাই তৎপর হয়ে দমকল ও বিদ্যুৎ দফতরে খবর দেন। ঘটনার জেরে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
নাগেরবাজার থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পর খতিয়ে দেখা হবে বলে দমকল ও বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।
অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক পীয়ূষ কানোডিয়া। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি বলেন, "এক সপ্তাহের মাথায় দুর্গাপুজো। পুজোর দিনগুলিতে এই রাস্তায় যানজট এবং মানুষের ভিড় থাকে, সেই সময় এমন কাণ্ড ঘটলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেত। বড়সড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।" তিনি আরও জানান, প্রশাসনের সব আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন।