ETV Bharat / Videos

স্ক্র্যাপের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 3টি ইঞ্জিন - FIRE AT CHANDANNAGAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শুক্রবার রাতে গোডাউনে আগুন লেগে যায় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 14, 2026 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

পুরনো ও বাতিল দেওয়া জিনিসপত্রের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন ৷ একাধিক গাড়ি ও বিভিন্ন জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাটি চন্দননগর পুরনিগমের 1 নম্বর ওয়ার্ডের সুরেরপুকুরে কলাবাগান এলাকায়। গাড়ি ও যন্ত্রাংশ কাটানো হয় এখানে। তার জেরে ধোঁয়া ও আওয়াজে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। বারবার অভিযোগ করেও কোনও প্রতিকার হয়নি। শুক্রবার রাতে গোডাউনে আগুন লেগে যায়। 

আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলে তিনটি ইঞ্জিন ৷ প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। যদিও কী কারণে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে তা বুঝতে পারছেন না কেউই। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, গোডাউন মালিকের বিরুদ্ধে ৷ তাঁকে একাধিকবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও, লোকালয় থেকে এই গোডাউন সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন না। 

এবিষয়ে দমকল আধিকারিক সঞ্জয় শ্রীবাস্তব বলেন, "আগুনের খবর পাওয়া মাত্রই প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছয় ৷ পরে আরও 2টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে হতাহতের কোনও খবর নেই।"

খবর পেয়ে চন্দননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল ও 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহিত নন্দী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কাউন্সিলর মোহিত নন্দী বলেন, "দমকল তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ করে। কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই ।"

গোডাউন মালিক শাহজাদ নস্কর বলেন, "রমজান মাস চলায় ছ'টার পর আর কেউ থাকি না। স্থানীয়রা খবর দেয় আগুন জ্বলছে। লোহার বাতিল জিনিস ছিল। স্থানীয়রা কেউ কোনওদিন অভিযোগ করেনি। কারখানা চললে একটু আওয়াজ হবেই। এখানে এমন কোনও শব্দ বা বায়ুদূষণ হয় না। কত টাকার ক্ষতি হয়েছে বলতে পারব না।"

পুরনো ও বাতিল দেওয়া জিনিসপত্রের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন ৷ একাধিক গাড়ি ও বিভিন্ন জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাটি চন্দননগর পুরনিগমের 1 নম্বর ওয়ার্ডের সুরেরপুকুরে কলাবাগান এলাকায়। গাড়ি ও যন্ত্রাংশ কাটানো হয় এখানে। তার জেরে ধোঁয়া ও আওয়াজে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। বারবার অভিযোগ করেও কোনও প্রতিকার হয়নি। শুক্রবার রাতে গোডাউনে আগুন লেগে যায়। 

আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলে তিনটি ইঞ্জিন ৷ প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। যদিও কী কারণে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে তা বুঝতে পারছেন না কেউই। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, গোডাউন মালিকের বিরুদ্ধে ৷ তাঁকে একাধিকবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও, লোকালয় থেকে এই গোডাউন সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন না। 

এবিষয়ে দমকল আধিকারিক সঞ্জয় শ্রীবাস্তব বলেন, "আগুনের খবর পাওয়া মাত্রই প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছয় ৷ পরে আরও 2টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে হতাহতের কোনও খবর নেই।"

খবর পেয়ে চন্দননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল ও 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহিত নন্দী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কাউন্সিলর মোহিত নন্দী বলেন, "দমকল তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ করে। কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই ।"

গোডাউন মালিক শাহজাদ নস্কর বলেন, "রমজান মাস চলায় ছ'টার পর আর কেউ থাকি না। স্থানীয়রা খবর দেয় আগুন জ্বলছে। লোহার বাতিল জিনিস ছিল। স্থানীয়রা কেউ কোনওদিন অভিযোগ করেনি। কারখানা চললে একটু আওয়াজ হবেই। এখানে এমন কোনও শব্দ বা বায়ুদূষণ হয় না। কত টাকার ক্ষতি হয়েছে বলতে পারব না।"

For All Latest Updates

TAGGED:

SCRAP METAL WAREHOUSE
গোডাউনে ভয়াবহ আগুন
WAREHOUSE FIRE
দমকলের ইঞ্জিন
FIRE AT CHANDANNAGAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.