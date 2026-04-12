WATCH LIVE: মলয় ঘটক ও তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আসানসোলে মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক থেকে নেওয়া)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 3:37 PM IST

Updated : April 12, 2026 at 4:14 PM IST

আসানসোল উত্তর বিধানসভায় মলয় ঘটক এবং আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচারে আসানসোলে ওয়েবেল আইটি পার্কের বিপরীতে জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আসানসোল উত্তর বিধানসভাটি 2011 সাল থেকে দখলে রেখেছেন মলয় ঘটক ৷ তিনি রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন ৷ এবারও তাঁর উপরই ভরসা করেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় 2011 সালে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 2016 সালেও তিনিই দখলে রেখেছিলেন এই আসন ৷ সেবার বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী ছিলেন তৃতীয় স্থানে এবং দ্বিতীয় স্থানে ছিল সিপিআই(এম) হেমন্ত প্রভাকর ৷ কিন্তু 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে একেবারে তৃতীয় থেকে প্রথম স্থানে উঠে আসে বিজেপি ৷ অগ্নিমিত্রা পল এই আসনে পদ্মফুল ফোটান ৷ তিনি এবারও প্রার্থী হয়েছেন ৷ তাই এই আসনে তৃণমূল-বিজেপি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ আসানসোল থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতে...

