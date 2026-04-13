WATCH LIVE: তপ্ত গরমে বাঁকুড়ায় হেঁটে নির্বাচনী প্রচারে মমতা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE ROAD SHOW
Published : April 13, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 3:30 PM IST
বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার পর থেকেই ঝোড়ো প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আজও প্রচারের ঠাসা কর্মসূচি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ সোমবার মমতার প্রথম জনসভা ছিল বীরভূমের সিউড়িতে ৷ এরপর পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ও গলসির কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূলের এই সর্বময় নেত্রী ৷ এখন তিনি বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা চিকিৎসক অনুপ মণ্ডলের সমর্থনে মিছিল করছেন ৷ তামলিবাঁধ স্টেডিয়াম থেকে হিন্দু হাইস্কুল পর্যন্ত এক সুবিশাল পদযাত্রায় অংশ নিয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ৷ কখনও তিনি হাত নেড়ে, আবার কখনও হাতজোড় করে রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করছেন তিনি। এরপর তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলার উদ্দেশে রওনা দেবেন ৷ সেখানে দুর্গাপুর পূর্ব ও দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন চতুরঙ্গ ময়দানে ৷ এখন বাঁকুড়া থেকে মমতার পদযাত্রা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার পর থেকেই ঝোড়ো প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আজও প্রচারের ঠাসা কর্মসূচি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ সোমবার মমতার প্রথম জনসভা ছিল বীরভূমের সিউড়িতে ৷ এরপর পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ও গলসির কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূলের এই সর্বময় নেত্রী ৷ এখন তিনি বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা চিকিৎসক অনুপ মণ্ডলের সমর্থনে মিছিল করছেন ৷ তামলিবাঁধ স্টেডিয়াম থেকে হিন্দু হাইস্কুল পর্যন্ত এক সুবিশাল পদযাত্রায় অংশ নিয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ৷ কখনও তিনি হাত নেড়ে, আবার কখনও হাতজোড় করে রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করছেন তিনি। এরপর তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলার উদ্দেশে রওনা দেবেন ৷ সেখানে দুর্গাপুর পূর্ব ও দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন চতুরঙ্গ ময়দানে ৷ এখন বাঁকুড়া থেকে মমতার পদযাত্রা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷