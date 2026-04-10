WATCH LIVE: মেদিনীপুরের মিছিলে মমতা, পায়ে হেঁটে জনসংযোগ তৃণমূল নেত্রীর; দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE ROAD SHOW
Published : April 10, 2026 at 4:47 PM IST
যত ভোটের দিন এগোচ্ছে ততই জোর কদমে শাসক-বিরোধী নির্বাচনী প্রচার ঝাঁঝাঁলো হচ্ছে। একদিকে যেমন বিজেপির বড় বড় নেতা থেকে মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা জেলায় জেলায় প্রচারে আসছেন, ততই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের হয়ে দলের সুপ্রিমো প্রচারে সুর চড়াচ্ছেন ৷ গতকাল (বৃহস্পতিবার) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভ্যন্তরীণ বৈঠক ছিল মেদিনীপুরে ৷ আর আজ হেঁটে জনসংযোগ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজ মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার নামার পর করে তিনি মিছিলে যোগ দিয়েছেন ৷ সঙ্গে রয়েছে মেদিনীপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজয় হাজরা ৷ পদযাত্রার রুট কলেজ মাঠ, গোল কুয়ার চক, বটতলার চক, নিমতলা চক, স্কুল বাজার হয়ে নতুন বাজার। এরপর তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী হোটেল গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছবেন। সেখানে রাত্রিযাপনের পর আগামিকাল কেশিয়াড়িতে তৃণমূল প্রার্থী রামজীবন মাণ্ডির সমর্থনে জনসভা করবেন ৷ এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনিও ডেবরায় জনসভা ও খড়গপুরে রোড-শো'য়ে যোগ দেবেন ৷ এখন মমতার মিছিল মেদিনীপুর থেকে সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
