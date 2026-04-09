WATCH LIVE: বরানগরে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকার সমর্থনে মিছিল মমতার, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE ROAD SHOW
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 9, 2026 at 4:06 PM IST
আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচটি প্রচারসভা রয়েছে । প্রথম জনসভা করছেন মিনাখাঁয় ৷ তারপর একে একে নোয়াপাড়া, পানিহাটিতে জনসভা করেছেন ৷ এখন বরানগরের দলের প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে পদযাত্রা করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ৷ গত রবিবার অর্থাৎ 5 এপ্রিল বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে নেত্রী রোড-শো করেছিলেন। দলীয় প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে ডানলপ মোড় থেকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত এক সুবিশাল পদযাত্রায় অংশ নিয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। কখনও তিনি হাত নেড়ে, আবার কখনও হাতজোড় করে রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করছেন তিনি। এরপর রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রের প্রার্থী অদিতি মুন্সী ও বিধাননগর কেন্দ্রের প্রার্থী সুজিত বসুর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার সারবেন ৷ এখন মমতার পদযাত্রা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
