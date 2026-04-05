WATCH LIVE: রবিবাসরীয় বিকেলে বহরমপুরে মমতার রোড শো, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE ROAD SHOW LIVE
Published : April 5, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 4:19 PM IST
শিয়রে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ৷ প্রচার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখছেন ৷ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, জিয়াগঞ্জে জনসভার পর একদা অধীর গড় হিসেবে পরিচিত বহরমপুরে রোড শো করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নাড়ু গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে গির্জার মোড় থেকে খাগড়া চৌরাস্তা মোড় নেতাজি স্ট্যাচু পর্যন্ত বর্তমানে রোড শো করছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ প্রার্থী ছাড়াও এই পদযাত্রায় পা মিলিয়েছেন এলাকার সর্বস্তরের দলীয় নেতৃত্ব ৷ রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষের সমাগম চোখে পড়ার মতো ৷ বহরমপুর থেকে সেই রোড শোয়ের সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
