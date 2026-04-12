ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE : বাঁকুড়ার ছাতনায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 2:21 PM IST

|

Updated : April 12, 2026 at 2:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ওন্দার সভা শেষ করে বাঁকুড়ার ছাতনায় তৃণমূল প্রার্থী স্বপন কুমার মণ্ডলের হয়ে প্রচার করছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এই সভা হচ্ছে ছাতনার শালচূড়া ফুটবল মাঠে ৷ প্রতিটি সভা থেকেই তিনি বিজেপিকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ এই বিধানসভাটি বিজেপির দখলে রয়েছে ৷ এবারের তৃণমূল প্রার্থী স্বপন কুমার মণ্ডলের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি এই আসনের বিদায়ী বিধায়ক ৷ এছাড়া বামফ্রন্টের আরএসপি'র রাজীব কর এই প্রার্থী থেকে লড়ছেন ৷

2011 সালে ছাতনা বিধানসভায় জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের শুভাশিস বটব্যাল ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন আরএসপির অনাথবন্ধু মণ্ডল ৷ 2016 সালের নির্বাচনে খেলা ঘুরে যায় ৷ আরএসপির ধীরেন্দ্র নাথ লায়েকের কাছে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী শুভাশিস ৷ সেবার তৃতীয় স্থানে ছিল বিজেপি ৷ একুশে আরএসপির থেকে আসনটি ছিনিয়ে নেয় বিজেপির সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEE LIVE
WEST BENGAL VOTE POLITICS
TMC BJP POLITICS
ছাতনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.