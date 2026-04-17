WATCH LIVE: দুর্গাপুরে মমতার মিছিল, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 17, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 4:20 PM IST
বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন দোড়গোড়ায় ৷ আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ 21 এপ্রিল শেষ হবে প্রথম দফার নির্বাচনের প্রচার ৷ আর এই শেষলগ্নে এসে প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে শাসক থেকে বিরোধী শিবির ৷ সকলেই নিজ নিজ আসন থেকে জিততে বদ্ধ পরিকর ৷ উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোঁছলেন শিল্পশহর দুর্গাপুরে ৷ আজ দুর্গাপুর পূর্ব ও দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের দুই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী যথাক্রমে প্রদীপ মজুমদার ও কবি দত্তের সমর্থনের প্রচারে মমতা পৌঁছন ৷ এখন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গাপুরের প্রান্তিকা থেকে বেনাচিতি বাজারের ভিড়িঙ্গি মোড় পর্যন্ত পায়ে হেঁটে মিছিল করছেন ৷ সুবিশাল পদযাত্রায় কখনও তিনি হাত নেড়ে, আবার কখনও হাতজোড় করে রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করছেন। এরপর তিনি দমদমে পৌঁছবেন ৷ সেখানে দমদম উত্তর ও দমদম দক্ষিণের প্রার্থী ব্রাত্য বসু ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যের সমর্থনে দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানে জনসভা করবেন ৷ এখন মমতার মিছিল সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
