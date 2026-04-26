WATCH LIVE: নিজ কেন্দ্র ভবানীপুরের জায়গায় জায়গায় প্রচার মমতার, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 26, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 7:31 PM IST
বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফায় হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুর আর হাইভোল্টোজ আজ রবিবার ৷ এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে জোড়া ফুলের প্রার্থীদের সমর্থনে একাধিক সভা ও পদযাত্রা করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে। এবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট প্রচারে নেমেছেন মমতা। ভোটের আগে শেষ রবিবার তাঁর কর্মসূচি শুরু হয়েছে পদযাত্রা দিয়ে। সুপার সানডে'তে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার আজ পাঁচটি প্রচার কর্মসূচি রয়েছে ৷ শনিবার চক্রবেরিয়ায় বিজেপির মাইক আস্ফালনে সভামঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ভবানীপুরেই আজ তৃণমূল নেত্রীর একটি পদযাত্রা ও 4টি জনসভা রয়েছে ৷ প্রথমে তিনি পায়ে হেঁটে মিছিল করেছেন ল্যান্সডাউন থেকে কালীঘাট ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর চিরাচরিত ভঙ্গিমায় তাঁকে জনসংযোগ করতেও দেখা গিয়েছে। এখন তিনি আজকের প্রথম জনসভা করছেন, বরদান মার্কেটের বিপরীতে ক্যামাক স্ট্রিটে ৷ নিজ কেন্দ্র ভবানীপুরে মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
