WATCH LIVE: উত্তরপাড়ায় মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 25, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 4:07 PM IST
দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আর মাত্র চার দিন বাকি। প্রচার কর্মসূচি শেষ হবে 27 এপ্রিল বিকেলে। নির্বাচনী প্রচারে আজ ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভবানীপুর ছাড়াও তিনি উত্তরপাড়া এবং দমদমে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেবেন। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে এবং কলকাতার সংলগ্ন জেলায় জনসভা ও পদযাত্রা করবেন। তিনি এখন উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রথম জনসভা করছেন ৷ এরপর দলনেত্রী দমদম উত্তরের প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সমর্থনে পদযাত্রা করবেন। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মমতার আজ বেশ ক'য়েকটি কর্মসূচি রয়েছে। উত্তরপাড়ার সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ জনসভা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ উত্তরপাড়ার জোড়াপুকুর মাঠ থেকে মমতার নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আর মাত্র চার দিন বাকি। প্রচার কর্মসূচি শেষ হবে 27 এপ্রিল বিকেলে। নির্বাচনী প্রচারে আজ ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভবানীপুর ছাড়াও তিনি উত্তরপাড়া এবং দমদমে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেবেন। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে এবং কলকাতার সংলগ্ন জেলায় জনসভা ও পদযাত্রা করবেন। তিনি এখন উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রথম জনসভা করছেন ৷ এরপর দলনেত্রী দমদম উত্তরের প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সমর্থনে পদযাত্রা করবেন। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মমতার আজ বেশ ক'য়েকটি কর্মসূচি রয়েছে। উত্তরপাড়ার সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ জনসভা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ উত্তরপাড়ার জোড়াপুকুর মাঠ থেকে মমতার নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷