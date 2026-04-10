WATCH LIVE: মা-বোনেরা ঝাড়ু কিনে রাখুন, স্বরূপনগরের সভায় কী বার্তা মমতার ? দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা (মূল ছবি- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 10, 2026 at 12:55 PM IST

Updated : April 10, 2026 at 1:10 PM IST

আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি প্রচারসভা রয়েছে । ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁজ বাড়াচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ প্রথম সভাটি হচ্ছে উত্তর 24 পরগনায় স্বরূপনগরে । তেঁতুলিয়া হাইস্কুল ফুটবল মাঠে স্বরূপনগরের তৃণমূল প্রার্থী বীণা মণ্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর তিনি বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মহম্মদ তৌসিফুর রহমানের সমর্থনে প্রচার করবেন ৷ তারপরের সভাটি রয়েছে বারাসতে । সেখানে বারাসত, মধ্যমগ্রাম ও দেগঙ্গা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীদের জন্য জনসভায় উপস্থিত থাকবেন তৃণমূলের এই সর্বময় নেত্রী ৷ সবশেষে উত্তর 24 পরগনা জেলা থেকে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর রওনা দেবেন ৷ সেখানে মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুজয় হাজরাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পদযাত্রা করবেন ৷ স্বরূপনগরে মমতার জনসভা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতে ৷ 

MAMATA BANERJEE PUBLIC MEETING
নির্বাচনী প্রচারে মমতা
WEST BENGAL POLLS 2026
স্বরূপনগরে মমতা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ETV Bharat Bangla Team

