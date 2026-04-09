ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: 'আপনাকে বাংলার মাছ নিয়ে ভাবতে হবে না', মোদিকে আক্রমণ মমতার; দেখুন সরাসরি.. - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
তৃণমূল নেত্রী মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন (মূল ছবি- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 1:49 PM IST

|

Updated : April 9, 2026 at 2:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নোয়াপাড়া কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের সমর্থনে পলতার শান্তিনগর হেলথ সেন্টার মাঠের জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় । নোয়াপাড়া বরাবরই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি । এই কেন্দ্র থেকেই তিন বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন প্রয়াত তৃণমূল নেতা বিকাশ বসুর স্ত্রী মঞ্জু বসু । তবে, গতবারের বিদায়ী বিধায়ক মঞ্জুকে ছাব্বিশের ভোটে সেখান থেকে আর প্রার্থী করেনি দল । পরিবর্তে দলের তরফে টিকিট দেওয়া হয়েছে তরুণ মুখ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ‍্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে । নেতৃত্বের এই বিরূপ আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে দলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন তৃণমূল নেত্রী মঞ্জু । রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি । তবে, তিন বারের বিদায়ী বিধায়ক মঞ্জু বসু অন‍্য কোনও দলে যোগ না-দেওয়ার কথাও জানিয়ে দেন জনসমক্ষে । 

সেই পরিস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার নোয়াপাড়ার জনসভায় যোগ দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এরপর একে একে পানিহাটি, বরানগর এবং রাজারহাট গোপালপুরে তিনি নির্বাচনী প্রচার সারবেন ৷ নোয়াপাড়া থেকে মমতার জনসভা, সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEE PUBLIC MEETING
নির্বাচনী প্রচারে মমতা
WEST BENGAL POLLS 2026
নোয়াপাড়ায় মমতা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.