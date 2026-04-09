WATCH LIVE: সুন্দরবনকে আলাদা জেলার আশ্বাস, মিনাখাঁয় মমতা; দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 9, 2026 at 12:37 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 1:11 PM IST
আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচটি প্রচারসভা করবেন । প্রথম জনসভা করছেন মিনাখাঁয় ৷ তারপর একে একে নোয়াপাড়া, পানিহাটি, বরাহনগর এবং রাজারহাট গোপালপুরে তিনি নির্বাচনী প্রচার সারবেন ৷ দলের সুপ্রিমো তথা ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী গতকাল (বুধবার)-ই মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৷ ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁজ বাড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ এখন মিনাখাঁ বিধানসভার হাড়োয়া সার্কাস ময়দানে তৃণমূল প্রার্থী ঊষারানি মণ্ডল এবং হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিনের সমর্থনে জনসভা করছেন তিনি ৷
তবে সভার আগে দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে হাড়োয়া সার্কাস মাঠের বিভিন্ন অংশ জল-কাদায় ভরে গিয়েছিল ৷ তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির সত্ত্বেও জনসভায় যোগ দিতে সকাল থেকেই সভাস্থলে ভিড় জমান কয়েক হাজার তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক ৷
কর্মী-সমর্থকদের এই আবেগের মাঝেই রাজনৈতিক মহলে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোটার তালিকার সাম্প্রতিক সংশোধন বা 'SIR' প্রক্রিয়া । তথ্য অনুযায়ী, মিনাখাঁ এলাকায় প্রায় 16 হাজার 491 জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । গত নির্বাচনে ঊষারানি মণ্ডল 55 হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান সমীকরণে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়ায় কিছুটা চিন্তায় রয়েছে দল । একই আশঙ্কা হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্র নিয়েও । গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রয়াত প্রার্থী শেখ হাজি নুরুল ইসলাম 42 হাজার 407 ভোটে জয়ী হয়েছিলেন । এবার সেখানে লড়ছেন মুফতি আব্দুল মাতিন । সেখানেও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি মাতিনের লড়াইয়ে বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
তবে আজকের সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ জনসভা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ মমতার নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
