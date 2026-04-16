মাথাভাঙায় মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 16, 2026 at 1:22 PM IST
বাংলা নববর্ষের দ্বিতীয় দিনে উত্তরের তিন বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee)। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ প্রথমেই মাথাভাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সাবলু বর্মনের সমর্থনে তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রথম জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন । আজকের সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে যাবেন মমতা । সভা করবেন দলীয় প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলালের (Suman Kanjilal) সমর্থনে । মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তী তথা এদিনের শেষ জনসভা রয়েছে সংহতি ময়দানে ৷ সেখানে দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী উদয়ন গুহর (Udayan Guha) সমর্থনে ভাষণ দেবেন ৷ জনসভা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ এখন মাথাভাঙা থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
