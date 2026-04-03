ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: মালদায় নির্বাচনী প্রচারে মমতা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নির্বাচনী প্রচারে মমতা

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 3, 2026 at 3:18 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 3:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (WB Assembly Election) দলীয় প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। কখনও উত্তরে তো কখনও পশ্চিমের জেলায় টানা ভোটপ্রচার করে চলেছে ৷ হাতে বাকি মাত্র কুড়ি দিন ৷ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোট 23 এপ্রিল ৷ সেদিন 152টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে বঙ্গের উত্তর ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৷ গতকাল বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী চন্দনা সরকারের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের পুরাতন মালদা মঙ্গলবাড়ি তাঁতিপাড়া মাঠে এই কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী লিপিকা ঘোষ বর্মনের সমর্থনে সভা করছেন তিনি ৷ সুজাপুর ও মোথাবাড়ি কাণ্ডের বিষয় নিয়ে গতকালের মতো এদিনও তিনি কিছু মন্তব্য করেন কি না, তা শোনার অপেক্ষায় রাজ্যবাসী ৷ মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

মালদায় নির্বাচনী প্রচারে মমতা
MAMATA BANERJEE PUBLIC RALLY
WEST BENGAL POLLS 2026
MAMATA BANERJEE PUBLIC MEETING
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.