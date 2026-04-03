WATCH LIVE: মালদায় নির্বাচনী প্রচারে মমতা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 3, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:33 PM IST
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (WB Assembly Election) দলীয় প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। কখনও উত্তরে তো কখনও পশ্চিমের জেলায় টানা ভোটপ্রচার করে চলেছে ৷ হাতে বাকি মাত্র কুড়ি দিন ৷ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোট 23 এপ্রিল ৷ সেদিন 152টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে বঙ্গের উত্তর ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৷ গতকাল বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী চন্দনা সরকারের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের পুরাতন মালদা মঙ্গলবাড়ি তাঁতিপাড়া মাঠে এই কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী লিপিকা ঘোষ বর্মনের সমর্থনে সভা করছেন তিনি ৷ সুজাপুর ও মোথাবাড়ি কাণ্ডের বিষয় নিয়ে গতকালের মতো এদিনও তিনি কিছু মন্তব্য করেন কি না, তা শোনার অপেক্ষায় রাজ্যবাসী ৷ মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
