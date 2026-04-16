WATCH LIVE: দিনহাটায় মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 16, 2026 at 3:32 PM IST
বাংলা নববর্ষের দ্বিতীয় দিনে উত্তরের তিন বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee)। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ প্রথমেই মাথাভাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সাবলু বর্মনের সমর্থনে তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রথম জনসভা করেন। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছন মমতা। এখন সেখানে দলীয় প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলালের (Suman Kanjilal) সমর্থনে জনসভা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তী তথা এদিনের শেষ জনসভা করছেন দিনহাটার সংহতি ময়দানে ৷ দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী উদয়ন গুহর (Udayan Guha) সমর্থনে ভাষণ দিচ্ছেন ৷ জনসভা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ দিনহাটা থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
