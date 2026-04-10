WATCH LIVE: আগামিদিনে দিল্লিকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনব: মমতা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ভাষণ দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 10, 2026 at 2:25 PM IST

Updated : April 10, 2026 at 3:04 PM IST

বারাসত, মধ‍্যমগ্রাম ও দেগঙ্গা ৷ তিন কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বারাসতের কাছারি ময়দানের জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। বারাসত ও দেগঙ্গায় এবার প্রার্থী বদল করেছে শাসকদল ৷ বারাসতের তিন বারের তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর পরিবর্তে সেখানে এবার টিকিট দেওয়া হয়েছে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকে। মুকুল রায়ের হাত ধরে এক সময় তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে দল পরিবর্তন করে ফের সব‍্যসাচী তাঁর পুরনো দল তৃণমূলে ফিরে আসেন।

অন‍্যদিকে, দেগঙ্গার দু'বারের বিধায়ক রহিমা মণ্ডলকেও আর প্রার্থী করা হয়নি। তাঁর জায়গায় ছাব্বিশের ভোটে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দেগঙ্গা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূলের তরুণ মুখ আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ-কে। জ্যোতিপ্রিয়'র মতো রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে তাঁকেও ইডির হাতে গ্রেফতার হয়ে এক সময় জেলে যেতে হয়েছিল ৷ পরে, অবশ্য জামিনে ছাড়া পান আনিসুর। মধ‍্যমগ্রামের ক্ষেত্রে অবশ‍্য প্রার্থী বদল করা হয়নি ৷ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব পুনরায় আস্থা রেখেছেন দলের তিন বারের বিধায়ক তথা বিদায়ী খাদ‍্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উপর ৷ 

তবে, পুরনিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির জেরার মুখে পড়ে এই দাপুটে নেতাকে আবারও তলব করা হয়েছে সেই মামলায় । এই মুহূর্তে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের প্রচারে ব‍্যস্ত রথীন। তাই, দ্বিতীয় বারের তলবে তিনি আদৌও সাড়া দেবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । সেই আবহেই দলের এই তিন প্রার্থীর সমর্থনে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

বারাসত, মধ‍্যমগ্রাম ও দেগঙ্গা ৷ তিন কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বারাসতের কাছারি ময়দানের জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। বারাসত ও দেগঙ্গায় এবার প্রার্থী বদল করেছে শাসকদল ৷ বারাসতের তিন বারের তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর পরিবর্তে সেখানে এবার টিকিট দেওয়া হয়েছে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকে। মুকুল রায়ের হাত ধরে এক সময় তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে দল পরিবর্তন করে ফের সব‍্যসাচী তাঁর পুরনো দল তৃণমূলে ফিরে আসেন।

অন‍্যদিকে, দেগঙ্গার দু'বারের বিধায়ক রহিমা মণ্ডলকেও আর প্রার্থী করা হয়নি। তাঁর জায়গায় ছাব্বিশের ভোটে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দেগঙ্গা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূলের তরুণ মুখ আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ-কে। জ্যোতিপ্রিয়'র মতো রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে তাঁকেও ইডির হাতে গ্রেফতার হয়ে এক সময় জেলে যেতে হয়েছিল ৷ পরে, অবশ্য জামিনে ছাড়া পান আনিসুর। মধ‍্যমগ্রামের ক্ষেত্রে অবশ‍্য প্রার্থী বদল করা হয়নি ৷ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব পুনরায় আস্থা রেখেছেন দলের তিন বারের বিধায়ক তথা বিদায়ী খাদ‍্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উপর ৷ 

তবে, পুরনিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির জেরার মুখে পড়ে এই দাপুটে নেতাকে আবারও তলব করা হয়েছে সেই মামলায় । এই মুহূর্তে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের প্রচারে ব‍্যস্ত রথীন। তাই, দ্বিতীয় বারের তলবে তিনি আদৌও সাড়া দেবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । সেই আবহেই দলের এই তিন প্রার্থীর সমর্থনে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

Last Updated : April 10, 2026 at 3:04 PM IST

