WATCH LIVE: অদিতি ও সুজিতের সমর্থনে বাগুইআটিতে মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

প্রচারে তৃণমূল নেত্রী (মূল ছবি- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 5:29 PM IST

Updated : April 9, 2026 at 6:17 PM IST

ভোট-বঙ্গে বাড়ছে রাজনৈতিক পারদ। নিত্যদিন জনসভা-সমাবেশ থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে নিশানা শানাচ্ছে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষই। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁজ বাড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক সভা করছেন তৃণমূলনেত্রী ৷ আজ প্রথমে মিনাখাঁ, তারপর নোয়াপাড়া পরে পানিহাটিতে জনসভা শেষ করেছেন নেত্রী ৷ তারপর বরানগরের দলের প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে পদযাত্রার পর ফের জনসভায় যোগ দিয়েছেন এবারের ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী ৷ এখন রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রের প্রার্থী অদিতি মুন্সী ও বিধাননগর কেন্দ্রের প্রার্থী সুজিত বসুর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করছেন তিনি ৷ মমতার সভা ঘিতরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা চারিদিকে ৷ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷ মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

ভোট-বঙ্গে বাড়ছে রাজনৈতিক পারদ। নিত্যদিন জনসভা-সমাবেশ থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে নিশানা শানাচ্ছে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষই। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁজ বাড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক সভা করছেন তৃণমূলনেত্রী ৷ আজ প্রথমে মিনাখাঁ, তারপর নোয়াপাড়া পরে পানিহাটিতে জনসভা শেষ করেছেন নেত্রী ৷ তারপর বরানগরের দলের প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে পদযাত্রার পর ফের জনসভায় যোগ দিয়েছেন এবারের ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী ৷ এখন রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রের প্রার্থী অদিতি মুন্সী ও বিধাননগর কেন্দ্রের প্রার্থী সুজিত বসুর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করছেন তিনি ৷ মমতার সভা ঘিতরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা চারিদিকে ৷ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷ মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

Last Updated : April 9, 2026 at 6:17 PM IST

