WATCH LIVE: বারুইপুরে মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 18, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 2:30 PM IST
শনিতে রাজ্যজুড়ে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার তৃণমূলের। দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিনে 4টি জনসভা ও একটি রোড শো করবেন। তাঁর প্রথম সভা ছিল হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় ৷ এরপর তিনি পৌঁছন দক্ষিণ 24 পরগনায় ৷ বাকি রয়েছে আজকের আরও 3টি প্রচার কর্মসূচি ৷ এখন বারুইপুর পশ্চিম এবং বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভাস সর্দারের সমর্থনে প্রচার করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সভাকে কেন্দ্র করে চারিদিকে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ চারিদিকে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কর্মী-সমর্থকের সমাগম ৷ নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে গতি আনতেই শীর্ষ নেতৃত্বের এই কর্মসূচি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ বারুইপুর চৌধুরী বাজার রাস মাঠ থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
