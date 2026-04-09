Published : April 9, 2026 at 2:53 PM IST
হাইভোল্টেজ পানিহাটি কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষের সমর্থনে আগরপাড়ার ঊষুমপুর বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনের জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর-কাণ্ডে নাম জড়ানো, গত পাঁচ বারের বিধায়ক তথা বিধানসভায় তৃণমূলের বিদায়ী মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষকে এবার আর পানিহাটি কেন্দ্র থেকে টিকিট দেয়নি দল। তাঁর জায়গায় তৃণমূলের প্রতীকে লড়াই করছেন নির্মলের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর প্রচার এবং জনসংযোগও শুরু করেছেন জোরকদমে।
পানিহাটিতে এবার তৃণমূল প্রার্থীকে লড়তে হবে পদ্ম প্রার্থী আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক সময় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। এখনও মেয়ের নির্মম পরিণতির সুবিচারের দাবিতে আদালত এবং জনপথে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন আরজি করের চিকিৎসক ছাত্রীর মা। সেই ইস্যুকে 'হাতিয়ার' করে ছাব্বিশের ভোটে তার 'ফসল' তুলতে বিজেপি এবার পানিহাটি কেন্দ্রে আরজি করের নির্যাতিতার মাকে-ই প্রার্থী করেছে সেখান থেকে। মেয়ের মৃত্যুর ন্যায়বিচার ও নারী সুরক্ষাকে হাতিয়ার করে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে ভোট প্রার্থনাও করছেন বিজেপি প্রার্থী।
রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আরজি করের নির্যাতিতার মা ভোটে দাঁড়ানোয় পানিহাটিতে জোর টক্কর হওয়ার সম্ভবনা তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে। এদিকে, পানিহাটিতে সিপিএমের প্রার্থী হয়েছেন, কলতান দাশগুপ্ত ৷ সেই আবহেই বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় জনসভায় যোগ দিয়েছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। আগরপাড়া থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
