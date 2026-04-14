WATCH LIVE: এবারের ভোট অধিকার রক্ষার, ইভিএম দেখে নেবেন; পিংলায় জনসভায় মমতা - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 14, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 1:14 PM IST
চড়ছে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটছেন উত্তর থেকে দক্ষিণে ৷ আর 'তৃণমূল সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিনে তিন থেকে চারটি করে রাজনৈতিক কর্মসূচি করছেন। প্রথম দফার ভোটের প্রচারে এবার পিংলা এবং সবং তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করতে এসেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। মঙ্গলবার পিংলার কাঁচডিহা স্টাক ইয়ার্ড মাঠে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় চারিদিকে ৷ সবং কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া এবং পিংলার জোড়াফুল শিবিরের প্রার্থী অজিত মাইতি ৷ সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ এরপর তৃণমূল সুপ্রিমো পৌঁছবেন পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে ৷ সেখান থেকে তিনি হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের আজকের শেষ সভা করবেন ৷ জনসভা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ পিংলা থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
