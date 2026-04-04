WATCH LIVE: মালদায় নির্বাচনী জনসভায় মমতা, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ELECTION 2026

মালদায় নির্বাচনী জনসভায় মমতা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 4, 2026 at 12:12 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 12:48 PM IST

শুক্রবারের পর শনিবারও মালদায় একাধিক জনসভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মানিকচকের পাশাপাশি রতুয়া, মালতিপুর এবং গাজোলে সভা করবেন মমতা ৷ এসআইআরের কাজে যুক্ত বিচারকদের কালিয়াচকের 2 নম্বরর পঞ্চায়েত দফতরে আটকে রাখার ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই তরজা তুঙ্গে  উঠেছে ৷ খোদ দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷ বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া অশান্তির ঘটনায় আইনজীবী তথা মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলামকে ইতিমধ্য়েই গ্রেফতার করেছে বিজেপি ৷ শুক্রবার মালদায় মমতা দাবি করেন মোফাক্কেরুল তলায় তলায় বিজেপির হয়ে কাজ করছেন ৷ উত্তেজনার এমনই আবহে মালদায় আবারও একাধিক সভা করবেন মমতা ৷ এর মধ্যে মালতিপুরের সভার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে ৷ মালতিপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী করেছে গনি খান চৌধুরীর পরিবারের সদস্য মৌসম নূরকে ৷ মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত মৌসম ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাসংদ ৷ তৃণমূল ছেড়ে আবারও কংগ্রেসে ফিরে গিয়েই মালতিপুর থেকে তিনি প্রার্থী হয়েছেন ৷                 

