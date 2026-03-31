WATCH LIVE: কে দাঁড়িয়েছে ভুলে যান, 294 আসনে আমিই প্রার্থী; চন্দ্রকোনার জনসভায় মমতা - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 31, 2026 at 11:55 AM IST|
Updated : March 31, 2026 at 12:12 PM IST
ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে অনেক আগেই ৷ আগামী 23 তারিখে প্রথম দফায় ভোট হবে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ঘাটাল এবং পুরুলিয়া বাঁকুড়া-সহ উত্তরবঙ্গের বেশকিছু জেলায়। এই ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রচার শুরু করেছে শাসক ও বিরোধীরা। অভিষেকের পর জেলায় এবার জনসভা সারছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। গতকাল নারায়ণগড়, ডেবরা জনসভার পর আজ চন্দ্রকোনা এবং গড়বেতা পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর সভা করে দুর্গাপুরে উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এখন তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলইেয়র সমর্থনে ক্ষীরপাইয়ের চড়কডাঙা ময়দানে জনসভা করছেন মমতা। জেলার গড়বেতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উত্তরা সিংহ (হাজরা)-র সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করবেন ৷ এরপর তিনি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে রওনা দেবেন প্রচারের উদ্দেশে ৷ মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে অনেক আগেই ৷ আগামী 23 তারিখে প্রথম দফায় ভোট হবে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ঘাটাল এবং পুরুলিয়া বাঁকুড়া-সহ উত্তরবঙ্গের বেশকিছু জেলায়। এই ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রচার শুরু করেছে শাসক ও বিরোধীরা। অভিষেকের পর জেলায় এবার জনসভা সারছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। গতকাল নারায়ণগড়, ডেবরা জনসভার পর আজ চন্দ্রকোনা এবং গড়বেতা পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর সভা করে দুর্গাপুরে উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এখন তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলইেয়র সমর্থনে ক্ষীরপাইয়ের চড়কডাঙা ময়দানে জনসভা করছেন মমতা। জেলার গড়বেতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উত্তরা সিংহ (হাজরা)-র সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করবেন ৷ এরপর তিনি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে রওনা দেবেন প্রচারের উদ্দেশে ৷ মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷