WATCH LIVE: সাগরদিঘিতে মমতার নিশানায় কমিশন, এবার প্রচার সুতিতে; দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 2, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 1:13 PM IST
মুর্শিদাবাদের বড়ঞা, নবগ্রামের পরে বৃহস্পতিবার সাগরদিঘির পর সুতিতে সভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুর্শিদাবাদের সুতিতে একটি জনসভা করছেন তিনি। দলীয় প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসের সমর্থনে সুতির কেবি স্কুল মাঠে নির্বাচনী প্রচার করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো । এরপর মালদার বৈষ্ণবনগরের সভার উদ্দেশে কপ্টারে করে রওনা দেবেন ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (WB Assembly Election) দলীয় প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। সভামঞ্চ থেকে কখনও SIR নিয়ে আবার কখনও আমলা, পুলিশ রদবদল নিয়ে বিজেপি, কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা রয়েছে তালড্যাংরা বিধানসভায়। এখন জনসভায় মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
মুর্শিদাবাদের বড়ঞা, নবগ্রামের পরে বৃহস্পতিবার সাগরদিঘির পর সুতিতে সভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুর্শিদাবাদের সুতিতে একটি জনসভা করছেন তিনি। দলীয় প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসের সমর্থনে সুতির কেবি স্কুল মাঠে নির্বাচনী প্রচার করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো । এরপর মালদার বৈষ্ণবনগরের সভার উদ্দেশে কপ্টারে করে রওনা দেবেন ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (WB Assembly Election) দলীয় প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। সভামঞ্চ থেকে কখনও SIR নিয়ে আবার কখনও আমলা, পুলিশ রদবদল নিয়ে বিজেপি, কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা রয়েছে তালড্যাংরা বিধানসভায়। এখন জনসভায় মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷