WATCH LIVE: কমিশন সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছে বাংলায়, সব বিজেপির গেমপ্ল্যান; সাগরদিঘিতে মমতা - MAMATA BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 2, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 12:15 PM IST
ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে অনেক আগেই ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (WB Assembly Election) দলীয় প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। সভামঞ্চ থেকে কখনও SIR নিয়ে আবার কখনও আমলা, পুলিশ রদবদল নিয়ে বিজেপি, কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আজও একাধিক ভোট-প্রচার কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রথমে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি ও পরে সুতি বিধানসভা এলাকায় জনসভা রয়েছে মমতার। এরপর মালদার বৈষ্ণবনগরে একটি সভা করবেন তিনি। সাগরদিঘির ধুমুর পাহাড়ের জনসভায় নির্বাচনী প্রচার করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ডুমার পাহাড় মাঠে সভায় দলীয় প্রার্থী বায়রন বিশ্বাসের সমর্থনে সভা করছেন মমতা। বুধবার বহরমপুরে এক হোটেলে ছিলেন মমতা। সেখান থেকেই আজকের সভায় যোগ দেন তিনি ৷ মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
