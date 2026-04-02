WATCH LIVE: মালদার বৈষ্ণবনগরে মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 2, 2026 at 2:15 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 2:38 PM IST
জেলায় এসআইআর বিরোধী আন্দোলনের আবহেই মালদার বৈষ্ণবনগরে নির্বাচনী সভা করতে এলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ থেকে মালদা জেলায় ভোট প্রচারে এলেন তৃণমূলনেত্রী ৷ এদিন বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দনা সরকারের সমর্থনে সভা করছেন তিনি ৷ বৈষ্ণবনগরের কৈবল্য তারিণী কৈলাস তপোবন শ্মশান মাঠের জনসভায় তৃণমূলের কর্মী-সর্থকরা ভিড় করে রয়েছেন ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (WB Assembly Election) দলীয় প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। সভামঞ্চ থেকে কখনও SIR নিয়ে আবার কখনও আমলা, পুলিশ রদবদল নিয়ে বিজেপি, কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। গতকাল সুজাপুর আর মোথাবাড়ির এসআইআর বিরোধী আন্দোলন নিয়ে তিনি কী বলেন, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সবাই ৷ কারণ, ওই দু'টি কেন্দ্র বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের লাগোয়া ৷ এর আগে গতকাল মুর্শিদাবাদের বড়ঞা, নবগ্রামের ও আজ সাগরদিঘির পর সুতিতে সভা সেরে মালদায় পৌঁছন ৷ বৈষ্ণবনগর থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
