WATCH LIVE: মালদার ইংরেজবাজারে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে মমতার মিছিল, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 4, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 4:57 PM IST
ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে অনেক আগেই ৷ আগামী 23 তারিখে প্রথম দফায় ভোট হবে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ঘাটাল এবং পুরুলিয়া বাঁকুড়া-সহ উত্তরবঙ্গের বেশকিছু জেলায় । এই ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রচার শুরু করেছে শাসক ও বিরোধীরা। জেলায় জেলায় প্রচার সারছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মালদার মানিকচক, মালতিপুরের পর এখন গাজোলে নির্বাচনী প্রচার সারছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের এবারের তৃণমূল প্রার্থী প্রজেনসিৎ দাস ৷ তাঁর সমর্থনে খানিক আগেই সভা করছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ এরপরই মালদা কলেজ মোড় থেকে সুকান্ত মোড় পর্যন্ত রোড শো করছেন তিনি ৷ দু'দিন ধরেই মালদার একাধিক জায়গায় সভা করছেন তিনি ৷ এসআইআরের কাজে যুক্ত বিচারকদের কালিয়াচকের 2 নম্বরর পঞ্চায়েত দফতরে আটকে রাখার ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই তরজা তুঙ্গে উঠেছে ৷ তার মাঝেই জেলায় রয়েছেন মমতা ৷ দলীর প্রার্থীর প্রচারে মমতার মিছিল সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
