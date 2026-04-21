WATCH LIVE: হলদিয়ার জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE

নির্বাচনী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 2:22 PM IST

Updated : April 21, 2026 at 3:03 PM IST

ভোট ঘোষণার পর থেকে টানা প্রচার করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, ছাব্বিশের নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখতে রাজ্যের দুই প্রান্তে রীতিমতো দাপিয়ে জনসভা ও রোড-শো করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তীব্র গরম উপেক্ষা করেই জমজমাট প্রচার চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ প্রথম দফা ভোটের শেষ প্রচারে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জনসভা হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৷  

এখানে প্রথম দফায় ভোট রয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তাপসী মণ্ডলের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ এরপর ব্যারাকপুর, জগদ্দল ও জোড়াসাঁকোয় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন তিনি ৷ এখন সুতাহাটা সুবর্ণ জয়ন্তী মাঠ থেকে সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

TAGGED:

হলদিয়ায় মমতার জনসভা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
MAMATA BANERJEE RALLY LIVE
MAMATA BANERJEE AT HALDIA
MAMATA BANERJEE LIVE

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

WATCH LIVE: প্রচারের শেষ দিনে ঝাড়গ্রামে অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 21, 2026 at 12:34 PM IST
AMIT SHAH BENGAL ELECTION CAMPAIGN

WATCH LIVE: পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে অমিত শাহ'র জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 21, 2026 at 11:20 AM IST
ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

WATCH LIVE: চন্দ্রকোনায় অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার, দেখুন সরাসরি...

April 20, 2026 at 4:46 PM IST
ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

WATCH LIVE: বাঁকুড়ার রানিবাঁধে অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 20, 2026 at 3:30 PM IST

