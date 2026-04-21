WATCH LIVE: হলদিয়ার জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE
Published : April 21, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 3:03 PM IST
ভোট ঘোষণার পর থেকে টানা প্রচার করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, ছাব্বিশের নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখতে রাজ্যের দুই প্রান্তে রীতিমতো দাপিয়ে জনসভা ও রোড-শো করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তীব্র গরম উপেক্ষা করেই জমজমাট প্রচার চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ প্রথম দফা ভোটের শেষ প্রচারে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জনসভা হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৷
এখানে প্রথম দফায় ভোট রয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তাপসী মণ্ডলের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ এরপর ব্যারাকপুর, জগদ্দল ও জোড়াসাঁকোয় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন তিনি ৷ এখন সুতাহাটা সুবর্ণ জয়ন্তী মাঠ থেকে সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
