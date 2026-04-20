WATCH LIVE: বীরভূমের মুরারইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE

ভোট প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 20, 2026 at 2:48 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 3:03 PM IST

ভোট ঘোষণার পর থেকে টানা প্রচার করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, ছাব্বিশের নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখতে রাজ্যের দুই প্রান্তে রীতিমতো দাপিয়ে জনসভা ও রোড-শো করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তীব্র গরম উপেক্ষা করেই জমজমাট প্রচার চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷  

আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জনসভা মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ এখানে প্রথম দফায় ভোট রয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ তার ঠিক তিনদিন আগে প্রার্থী ডাঃ মোশারফ হোসেনের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ এরপর তিনি চলে যাবেন খড়দা, তারপর বেলেঘাটা-মানিকতলা ৷ সেখানেও প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন তিনি ৷ এখন মুরারইয়ের খান ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে মমতার জনসভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

Last Updated : April 20, 2026 at 3:03 PM IST

MAMATA BANERJEE AT MURARAI
MAMATA BANERJEE RALLY LIVE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
মুরারইয়ে মমতার জনসভা
MAMATA BANERJEE LIVE

ETV Bharat Bangla Team

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

WATCH LIVE: পুরুলিয়ায় অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 20, 2026 at 2:03 PM IST
ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

WATCH LIVE: পানিহাটিতে অভিষেকের রোড-শো, দেখুন সরসারি...

April 19, 2026 at 1:55 PM IST
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: বর্ধমানে জনসংযোগে মমতার পদযাত্রা, দেখুন সরাসরি...

April 19, 2026 at 1:36 PM IST
MODI CAMPAIGNING FOR BJP

WATCH LIVE: মেদিনীপুরে মোদির জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 19, 2026 at 11:09 AM IST

