WATCH LIVE: বীরভূমের মুরারইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি...
Published : April 20, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 3:03 PM IST
ভোট ঘোষণার পর থেকে টানা প্রচার করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, ছাব্বিশের নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখতে রাজ্যের দুই প্রান্তে রীতিমতো দাপিয়ে জনসভা ও রোড-শো করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তীব্র গরম উপেক্ষা করেই জমজমাট প্রচার চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷
আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জনসভা মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ এখানে প্রথম দফায় ভোট রয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ তার ঠিক তিনদিন আগে প্রার্থী ডাঃ মোশারফ হোসেনের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ এরপর তিনি চলে যাবেন খড়দা, তারপর বেলেঘাটা-মানিকতলা ৷ সেখানেও প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন তিনি ৷ এখন মুরারইয়ের খান ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে মমতার জনসভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
