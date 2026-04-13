WATCH LIVE: প্রধানমন্ত্রীর পালটা একই মাঠে সিউড়িতে মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE
Published : April 13, 2026 at 12:36 PM IST
ভোট প্রচারে কেউ কাউকে এক চুলও জমি ছাড়তে নারাজ ৷ তাপমাত্রার পারদের সঙ্গে বঙ্গভোটের প্রচারের উত্তাপও বাড়ছে দিন দিন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার চারদিনের মাথায় একই মাঠে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখান থেকেই শাসকের নেতৃত্বে বোমা তৈরির কুটির শিল্প হচ্ছে বলে তোপ দেগেছিলেন মোদি ৷ আজ সেই একই জায়গা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রী কী বার্তা দেন তা শুনতে ভিড় জমেছে ৷ সকাল থেকেই নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা ৷ বীরভূমের সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে ইরিগেশন কলোনির মাঠে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্বাচনের প্রাক্কালে দলনেত্রী আজকের সভা থেকে কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা ৷ জনসভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
