WATCH LIVE: ওন্দায় ভোট প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 12, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 1:50 PM IST
বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্ত (গোপি)-র সমর্থনে সভা করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই বিধানসভায় একুশের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অমরনাথ শাখা জয়ী হয়েছিলেন ৷ এবারও তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ এছাড়া তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্তর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের অসিত শর্মা ৷ 2011 সালে সারা রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভাতেও ঘাসফুল ফোটান অরূপ কুমার খান ৷ তিনি 43.50 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক ৷ বিজেপির অমরনাথ শাখা ছিলেন তৃতীয় স্থানে ছিলেন ৷ 2016 সালের বিধানসভাতেও আসনটি তৃণমূল দখলে রেখেছিল ৷ একুশের নির্বাচনে এই আসনে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী অমরনাথ ৷ এবার ফলাফল কী হয় সেটাই দেখার ৷ ওন্দায় মমতার জনসভা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতে...
