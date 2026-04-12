ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: ওন্দায় ভোট প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক পেজ থেকে গৃহীত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 1:35 PM IST

|

Updated : April 12, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্ত (গোপি)-র সমর্থনে সভা করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই বিধানসভায় একুশের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অমরনাথ শাখা জয়ী হয়েছিলেন ৷ এবারও তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ এছাড়া তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্তর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের অসিত শর্মা ৷ 2011 সালে সারা রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভাতেও ঘাসফুল ফোটান অরূপ কুমার খান ৷ তিনি 43.50 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক ৷ বিজেপির অমরনাথ শাখা ছিলেন তৃতীয় স্থানে ছিলেন ৷ 2016 সালের বিধানসভাতেও আসনটি তৃণমূল দখলে রেখেছিল ৷ একুশের নির্বাচনে এই আসনে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী অমরনাথ ৷ এবার ফলাফল কী হয় সেটাই দেখার ৷ ওন্দায় মমতার জনসভা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতে...

Last Updated : April 12, 2026 at 1:50 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEE RALLY LIVE
ONDA ASSEMBLY
ওন্দায় মমতার জনসভা
বাঁকুড়ায় মমতা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.